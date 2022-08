Linda Evangelista, “Collo e mascella deformati”/ La rivelazione choc…

Linda Evangelista si mostra sulla copertina di Vogue dopo l’intervento estetico che l’ha sfigurata

Linda Evangelista si mostra sulla copertina di Vogue. L’ex top model ha scelto di apparire in un servizio fotografico per la copertina di Vogue e nell’intervista ha raccontato i dettagli sull’intervento estetico che l’ha sfigurata qualche anno fa. Anche se l’incidente è avvenuto qualche anno fa, Linda Evangelista ha trovato solo ora il coraggio di mostrarsi dopo quello che le era successo. Linda ha però avvertito: “Sono quasi del tutto coperta perché, nella realtà, quelli non sono la mia mascella e il mio collo”. Linda evangelista aveva deciso di sottoporsi qualche anno fa ad una operazione chirurgica di criolipolisi, che riduce in modo non invasivo il grasso corporeo con il raffreddamento cutaneo localizzato. L’ex top model aveva avuto degli effetti avversi che l’avevano segnata per sempre.

Su Instagram, Linda aveva svelato di essere caudta anche nel baratro della depressione: “Si trattava di una iperplasia adiposa paradossale, che non solo ha messo in crisi il mio lavoro, ma ha provocato in me anche una profonda depressione e un disprezzo enorme del mio aspetto. Mi sono chiusa in me stessa, sono diventata una reclusa”. Linda Evangelista ha scelto di mostrarsi al naturale ma la battaglia che ha affrontato è stata complessa: “Ero così depressa da odiarmi, perché ero irriconoscibile. Se avessi saputo che avrei fatto quella fine, non avrei mai corso il rischio”. Gli interventi correttivi hanno risolto solo in parte il problema: “Ho ricominciato a lavorare e sono felicissima. Nel servizio fotografico, sono coperta con sottili bende elastiche che mi hanno modellato il volto. Nella vita reale non ci posso andare in giro, ma nelle foto di moda va bene: siamo qui per creare fantasia e sogni, penso sia consentito. Di certo, non mi vedrete mai in costume da bagno, sarà difficile trovare lavoro per via di alcune parti del corpo. Ma la copertina di Vogue era il mio sogno da sempre e si è avverato, di nuovo”.

Linda Evangelista choc: “Ho incisioni su tutto il corpo e…”

Linda Evangelista non ha toccato cibo per un periodo, dopo essere stata brutalmente sfigurata da un intervento di chirurgia estetica. Lo scorso settembre, la supermodella ha condiviso su Instagram un lungo post, in cui rivelò di essere intenzionata a denunciare Zeltiq. Linda sosteneva di aver subito delle «deformazioni permanenti» a seguito di una procedura per la riduzione del grasso denominata CoolSculpting. Lo scorso mese, la star ha poi annunciato di aver trovato un accordo privato con la compagnia. Linda Evangelista aveva ripercorso quel periodo in un’intervista precedente in cui aveva ammesso: “Provavo un forte imbarazzo. Avevo speso tutti quei soldi e l’unico modo per rimediare era quello di assumere zero calorie, così ho iniziato a bere solo acqua. A volte mangiavo un gambo di sedano o una mela. Ero fuori di me”.

La procedura di riduzione del grasso aveva sortito un effetto contrario tanto che Linda fu costretta a sottoporsi a due liposuzioni per riparare il danno fatto: “Ho delle incisioni su tutto il corpo. Mi sono stati applicati dei punti di sutura. Ho indossato indumenti compressivi sotto il mento, ho avuto tutto il mio corpo ben cinto per otto settimane, niente ha aiutato”, aveva dichiarato. A distanza di tempo, Linda è però tornata più forte che mai.











