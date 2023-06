Lingua e cultura straniera 1, Seconda Prova Maturità 2023/ Liceo Linguistico: come affrontare l’esame

SECONDA PROVA LICEO LINGUISTICO: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1

Con l’Esame di Maturità 2023 si ritorna alle origini con una Seconda Prova unica nazionale per ogni singolo indirizzo di studio: e così per il Liceo Linguistico la scelta del Ministero è stata per lingua e cultura straniera 1, testerà la conoscenza specifica di una materia tra quelle che caratterizzano l’indirizzo dell’istituto scelto dallo studente. Ovviamente le tracce saranno diverse a seconda dell’indirizzo della scuola e saranno definite interamente dalla commissione d’esame.

Come ben sappiamo, i docenti devono preparare tre tracce entro il 21 giugno partendo dal documento del 15 maggio, ovvero il file che contiene tutti gli argomenti svolti dalle classi. A quel punto ne verrà scelta una attraverso sorteggio in programma lo stesso giorno della prova scritta. La traccia “scelta” dovrà essere svolta da tutte le classi dello stesso indirizzo all’interno dell’istituto.

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1, SECONDA PROVA MATURITÀ 2023

La preparazione ha un ruolo fondamentale per la Seconda Prova della Maturità 2023 per un Liceo Linguistico, ma i maturandi avranno sicuramente rispettato le varie tappe del ripasso: il programma di letteratura dell’ultimo anno ma anche le tematiche di attualità affrontate in classe nel corso dell’anno. Importante soprattutto un occhio alla grammatica.

Durante la prova in aula sarà a disposizione l’amico dizionario, ma guai a dare tutto per scontato: le frasi scritte vanno lette e rilette, meglio non lasciare nulla al caso in un appuntamento così importante. La fretta e la troppa sicurezza non sono mai buone alleate alla Maturità 2023, per questo il suggerimento è sempre quello di rivedere ogni singola unità. I pericoli della lingua prescelta – l’inglese – li conosciamo e per questo motivo al termine della prova, prima di consegnare, l’avvertimento è quello di prendersi altri 10-15 minuti per rivedere frase per frase.

MATURITÀ 2023, SECONDA PROVA LICEO LINGUISTICO: COME FUNZIONA

Entrando nel dettaglio della Seconda Procura per il Liceo Linguistico della Maturità 2023, partiamo con il dire che nella prima parte verrà chiesto agli studenti di leggere due brani di 1000 parole e di rispondere a quindici domande di comprensione del testo. Le domande potranno essere aperte o chiuse: l’obiettivo dei professori è quello di mettere alla prova la capacità di comprensione di quanto scritto nel brano. La seconda parte dell’esame è invece quella della produzione: il maturando deve scrivere un breve saggio di massimo trecento parole in forma di narrazione, descrizione o argomentazione sul tema trattato dal brano scelto. In questo caso, i professori devono valutare la capacità dello studente di scrivere in lingua straniera in maniera corretta e fluida.

