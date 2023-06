Seconda Prova Maturità 2023, diretta Esame di Stato/ Materie e tracce: matematica, versione di latino e…

SECONDA PROVA ESAME DI STATO, MATURITÀ 2023: ORARI E DIRETTA LIVE

Dopo aver svolto ieri la Prima Prova con il tema di italiano, oggi 22 giugno 2023 è in programma la Seconda Prova della Maturità 2023. A differenza di ieri, oggi toccherà fare i conti con le discipline specifiche di ciascun indirizzo di studio; si torna però al passato con una prova nazionale per ogni indirizzo. Al centro dell’esame di Stato oggi ci sono le materie caratterizzanti, seguendo le tracce ministeriali che variano a seconda dell’indirizzo e delle materie.

La durata della Seconda Prova della Maturità 2023 varia a seconda dell’indirizzo: nella maggior parte dei casi la prova si svolge in un giorno e ha una durata massima di 6-8 ore. Ma molto dipende a seconda degli indirizzi: nei licei artistici si svolge in un massimo di tre giorni per sei ore al giorno, mentre nei licei musicali e coreutici si tiene in due giorni. Così come vale per la prima prova, anche per la seconda prova di maturità i commissari assegneranno un voto in ventesimi, che si somma al punteggio ottenuto nel primo scritto e ai crediti. (Qui titoli e tracce svolte della Prima Prova di Maturità 2023 di ieri)

DIRETTA MATURITÀ 2023, SECONDA PROVA: LE MATERIE PER I LICEI

Come anticipato, le materie della Seconda Prova della Maturità 2023 sono già state sancite da mesi e gli studenti sanno già cosa si troveranno di fronte a partire dalle ore 8.30. Partiamo dai Licei e dai due classiconi: Latino per il Liceo classico e Matematica per il Liceo Scientifico, nonchè per l’opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo Sportivo. Poi spazio a Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

DIRETTA MATURITÀ 2023, SECONDA PROVA: LE MATERIE PER TECNICI E PROFESSIONALI

Andiamo a conoscere le materie della Seconda Prova della Maturità 2023 negli Istituti Tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, per “Informatica e Telecomunicazioni”, Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Passiamo adesso alle misure per la Seconda Prova degli Istituti professionali previgente ordinamento: Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo “Servizi commerciali”; Tecniche di produzione e di organizzazione per l’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione Industria.

