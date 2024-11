I Linkin Park tornano in Italia e lo fanno a Milano. L’annuncio è arrivato poco fa, come si legge su Virgin Radio, e riguarda il ritorno della band americana nel nostro Paese in vista degli I-Days che si terranno nel capoluogo lombardo nel 2025. La location sarà l’ippodromo Snai e la data da segnarsi in rosso è il 24 giugno del 2025, l’inizio dell’estate dell’anno che verrà. E quale modo migliore per cominciare la bella stagione se non con un concerto dal vivo dei Linkin Park?

La band ha subito il durissimo colpo anni fa della perdita del cantante e frontman Chester, morto suicida, ma ha comunque continuano a fare musica, anche se ovviamente senza il loro uomo più rappresentativo. Negli ultimi mesi è però iniziato il nuovo corso, con il gruppo rock che ha annunciato una nuova voce, una cantante (una grande novità per lo stesso), nonché l’arrivo di un nuovo album e quindi un nuovo tour.

LINKIN PARK, IL RITORNO DOPO 8 ANNI

E così i Linkin Park arriveranno anche in Italia per il loro From Zero World Tour, che è già cominciato e che vedrà il ritorno della band americana dopo ben 8 anni di assenza dal nostro Paese, tenendo conto che l’ultima volta che hanno suonato in Italia è stato a Monza, in occasione degli I-Days del 2017 con tanto di Blink-182 e Sum 41.

Fu un concerto memorabile, con ben 80.000 persone e siamo certi che in vista della nuova tappa del 2025 si ripeterà la magia. Attenzione alle date, perchè chi volesse acquistare un biglietto per gli I-Days 2025 e il concerto dei Linkin Park, dovrà segnarsi la data del 21 novembre, fra esattamente sette giorni, quando appunto aprirà la prevendita sul sito di My Live Nation, dalle ore 9:00 dello stesso giorno, mentre la vendita generale comincerà il giorno seguente, venerdì 22 novembre, alle ore 10:00 sui vari portali come Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone.

LINKIN PARK, DUE MESI RICCHI DI GRANDI NOVITÀ

I Linkin Park hanno ricominciato a suonare dal vivo dopo che lo scorso 5 settembre hanno presentato il loro nuovo singolo The Emptiness Machine, e annunciando anche l’arrivo del loro album, From Zero, in uscita tra l’altro nella giornata di domani, 15 novembre 2024.

Nel dare il grande annuncio la band di Mike Shinoda aveva anche presentato Emily Armstrong, voce femminile e co-vocalist, nonché quello di Colin Brittain, nuovo batterista del gruppo. Già presentati anche i singoli Heavy is the crown e Over Each Other, che saranno appunto presenti nel nuovo album che vedrà la luce fra poche ore. Si preannuncia quindi una settimana a dir poco memorabile per tutti i fan della band che si aprirà appunto domani con l’arrivo dell’album e che si chiuderà fra 6/7 giorni con l’uscita dei biglietti per il concerto di Milano: ovviamente buona fortuna per l’acquisto del ticket.