La notizia era nell’aria ma ora è davvero ufficiale: tornano i Linkin Park. La celebra band rock/metal che il 20 luglio del 2017 ha dovuto fare i conti con il terribile suicidio del frontman Chester Bennington, ha deciso di riunirsi e lo ha fatto alla grande: ha infatti presentato la nuova cantante, quindi il nuovo singolo e nel contempo il nuovo album, oltre ad un nuovo tour.

Il tutto è stato fatto tramite un concerto live che è stato trasmesso anche via streaming, attraverso cui i Linkin Park hanno aggiornato i loro milioni di fan sparsi in tutto il mondo con appunto tutte le novità suddette. La rock band a stelle e strisce riparte quindi dopo sette anni di “silenzi” visto che l’ultimo album risaliva proprio all’anno della morte di Chester: ma ora nuova musica e nuovi concerti.

LINKIN PARK, GRANDI ANNUNCI NELLA NOTTE

Come detto in apertura, che qualcosa stesse per succedere lo si era capito attraverso le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane, quindi il misterioso countdown che era apparso sulle pagine social dei Linkin Park, e le conseguenti speculazioni. Numerosi coloro che avevano previsto il ritorno, e alla fine i fan sono stati senza dubbio soddisfatti vista la tanta “carne al fuoco”.

Ma andiamo con ordine e cominciare dalla nuova voce, che coincide anche con la prima donna a fare il suo ingresso nella formazione dei Linkin Park. Si tratta della co-vocalist Emily Armstrong, che era già conosciuta nell’ambiente hard rock essendo la leader dei Dead Sara. Una doppia sorpresa quindi per i supporters del gruppo: la prima voce femminile e una “sostituta” di Chester. L’altra new entry è invece il batterista Colin Brittain, con il gruppo che si compone poi del leader Mike Shinoda, nonché di Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn, così come ricorda il Corriere della Sera.

LINKIN PARK, IL NUOVO ALBUM, “FROM ZERO” E IL NUOVO TOUR MONDIALE

La scelta dei Linkin Park di puntare su una voce in rosa appare decisamente azzeccata, anche perchè nessuno avrebbe potuto sostituire Chester di conseguenza si è optato per il “colpo di spugna”, evitando così delle mere imitazioni che avrebbero forse potuto far storcere il naso a fan e addetti ai lavori, visti anche i precedenti in altre band a livello mondiale. Emily Armstrong, 38 anni, è originaria di Los Angeles e mastica musica da quando ne ha 12.

Da 22 anni fa parte dei Dead Sara, un gruppo che non ha ricevuto una vetrina mondiale ma che è comunque spesso e volentieri elogiato dagli esperti. La seconda grande novità annunciata dai Linkin Park riguarda la musica, con il nuovo singolo «The Emptiness Machine», con tanto di video, e quindi il nuovo album From Zero che uscirà il prossimo 15 novembre e che conterrà un totale di ben 11 tracce. Infine il ritorno in tour mondiale, con le prime sei date da Los Angeles a Bogota passando da New York, Amburgo, Londra e Soul, fra l’11 settembre e l’11 novembre 2024.