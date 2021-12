Linneo, il cane di Blanca/ Il vero nome è Fiona, adottata nel 2018 da Marco Straccia

La grande star di Blanca, la fiction campione d’ascolti di Raiuno interpretata da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, è stata sicuramente Linneo, un meraviglioso cane che, con i suoi occhi di ghiaccio, ha fatto innamorare tutti i telespettatori della rete ammiraglia della Rai. Il vero nome di Linneo è Fiona ed è un bulldog americano di quasi 4 anni che è stato adottato nel 2018 da Marco Straccia, osteopata romano che, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato le emozioni provate nel vedere il proprio cane protagonista di una fiction di così grande successo.

«Piango e rido nello stesso momento: è un’emozione troppo forte. Tutti mi dicono che è brava, ruba la scena anche agli attori! In famiglia siamo contentissimi», ha spiegato Marco che ha deciso di adottare Fiona poco prima di andare a convivere con la compagna che ha amato Fiona sin dal primo giorno.

Linneo, il cane di Blanca: il racconto del proprietario Marco

Amatissima da Marco che, quattro anni fa ha scelto di accoglierla nella propria vita, ma anche molto amata dal pubblico che si è affezionato aFiona sin dalla prima puntata di Blanca. Marco ha raccontato che, durante le riprese a Roma, Fiona tornava a casa la sera mentre quando il set si è spostato a Genova, è stato lui a raggiungere la città liguere per poterle stare vicino. Nonostante l’esperienza particolare vissuta, Fiona, come racconta il suo proprietario, non è affatto cambiata.

«No. Durante le riprese la vedevo più reattiva forse perché riceveva maggiori stimoli sul set. Per lei è stata una bellissima esperienza e ogni volta fa festa ai suoi trainer. Fiona si è molto legata alla Giannetta perché anche fuori dal set la coccolava, le metteva la copertina quando dormiva, la accarezzava sempre», ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni.

