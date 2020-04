Lino Banfi: “Coronavirus? Porto due mascherine”/ “Cerco di far ridere mia moglie”

Lino Banfi è tornato a parlare del Coronavirus, di come sta affrontando la pandemia e dei bei momenti trascorsi sul set di Un medico in famiglia, la serie tv che si è conclusa nel 2016 dopo 10 stagioni, e nella quale ha interpretato il personaggio di Nonno Libero. Diventato uno dei più amati nella nostra televisione; a tale proposito Banfi ha detto che gli piacerebbe molto che in questo periodo, che diventerà noto come “la stagione delle repliche”, possano essere mandate in onda le vecchie puntate della soap. “Il protagonista è un medico in famiglia (interpretato da Giulio Scarpati, NdR) e non sarebbe male” ha detto, ricordando anche come sia stata girata quasi tutta in interni, dando risalto ad una famiglia allargata tra figli e nipoti che si vogliono bene. Insomma: per lui, sarebbe l’ideale per affrontare questi momenti difficili o comunque per dare una mano.

Nell’intervista di Lino Banfi c’è tanta positività: l’attore, che oggi ha 83 anni, ha infatti voluto sottolineare quanto di buono l’isolamento da Coronavirus ha comunque fatto. “Ha insegnato alle persone ad essere più attente, a lavarsi le mani ed essere anche più educate”, anche se “i miracoli non esistono” e dunque non tutti hanno tratto insegnamenti dalla pandemia. Il messaggio però è certamente interessante, e cioè che anche in una situazione negativa e tragica, che molti vedono come una sfortuna, possa racchiudersi l’occasione per crescere individualmente, capire davvero quali siano i reali desideri e fare in modo che qualcosa si generi. Non che Banfi abbia detto tutto questo, ma è quello che stando a chi scrive comunque traspare dalle sue dichiarazioni; poi c’è l’altro lato della medaglia, anche questo del tutto umano, che è per l’appunto la paura per i propri cari.

“Più che per me ho paura per mia moglie e lo stesso vale per mia figlia Rosanna, che abita a 500 metri di distanza”: Lino Banfi pensa dunque alla famiglia, anche al figlio che vede poco pur abitando al piano di sotto rispetto al suo. “Quando vado a fare la spesa o in farmacia mi bardo con maschera e tutto il resto”, più che altro per evitare che nei pochi momenti in cui esce la gente gli si avvicini e gli crei problemi. Tuttavia, anche nei confronti della famiglia l’attore ha un atteggiamento positivo: lo afferma dicendo che indossa due mascherine, “l’altra è quella dell’ironia per rasserenarla, dopo 58 anni di matrimonio devo farla divertire”. La moglie, la signora Lucia Zagaria, è anche malata, ma nonostante questo Banfi riesce a mantenere quel buonumore cui ci ha sempre abituati in tanti anni di carriera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA