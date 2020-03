LUCIA ZAGARIA, MOGLIE LINO BANFI/ La malattia “ha l’Alzheimer, me ne prendo cura io”

Lucia Zagaria è la moglie di Lino Banfi che da qualche tempo è malata di Alzheimer. Da quando le è stata diagnosticata questa patologia, suo marito se ne prende cura giorno e notte. Le loro vite sono drasticamente cambiate, ma Lino non si è perso d’animo. Per starle più vicino, l’attore ha deciso di ridimensionare i suoi impegni lavorativi e di rinunciare, magari, a qualche ruolo in fiction e film. È stato un atto dovuto, in primis perché sono sposati, e poi perché lei avrebbe fatto lo stesso. In passato, effettivamente, Lucia ha dato larga prova della sua generosità: “Lei mi mandava qualche soldo”, ha fatto sapere a Domenica In, “io a Milano facevo una vita miserabile. Dormivo nei treni fermi in stazione coprendomi con un cartone e mangiavo quel che capitava”. E su sua moglie: “Ancora oggi che non sta bene, prima di addormentarsi cerca la mia mano per stringerla”.

Lucia Zagaria: l’Alzheimer e le cure di Lino Banfi

Lino Banfi accudisce la moglie Lucia Zagaria senza interruzione. L’Alzheimer potrebbe avere un decorso rapido e cancellare dalla sua memoria anche i pochi ricordi che le sono rimasti. Di fronte a questa drammatica prospettiva, l’attore pugliese dichiara: “La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”. Lino affronta questa situazione con l’umorismo che gli è congeniale, pur non sottovalutando la situazione e mettendo in campo tutte le forze per limitare i danni. Se Lucia non è più in grado di riportare alla mente le esperienze vissute insieme, Lino compensa facendolo per lei. È in nome dell’amore che si sono portati, che continua a sostenerla.

Il matrimonio e le nozze d’oro

Lucia Zagaria e Lino Banfi si conoscono da 68 anni: 58 di matrimonio più dieci di “similfidanzamento”. Ci esprimiamo in questi termini perché, difatti, Lucia non gli disse subito sì. Prima che i due ufficializzassero la cosa passò un po’ di tempo, ma poi nessuno poté più separarli. Nemmeno la malattia, come stanno dimostrando in quest’ultimo periodo. Insieme, Lucia e Lino hanno avuto i figli Rosanna e Walter. Nel 2012, prima che lei si ammalasse, hanno festeggiato le loro nozze d’oro alla presenza di amici e parenti. Negli anni Sessanta, il loro non fu certo un matrimonio in pompa magna. Lo racconta lo stesso Banfi al Corriere della Sera: “All’uscita promisi a Lucia che, se Dio ci avesse dato tempo e felicità, un giorno avrei festeggiato degnamente il nostro amore. E così è stato. Nel 2012 abbiamo celebrato le nozze d’oro, benedetti da Papa Ratzinger e circondati da amici celebri”.



