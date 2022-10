Lino Banfi, padre di Rosanna Banfi/ Sempre vicino a lei dalla nascita alla malattia

Chi è Lino Banfi padre di Rossana Banfi?

Lino Banfi (Pasquale Zagaria), classe 1936, è un famoso attore italiano, entrato nel cuore di molti soprattutto per la serie televisiva “Un medico in famiglia” dove vestiva i panni di Nonno Libero. Ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del cinema italiano e preso parte a molti programmi televisivi affiancato dai più grandi showman della televisione italiana tra cui Renzo Arbore. Molti lo definiscono “attore comico” ma lui non ama moltissimo questa definizione perché come ha spesso ribadito in molte interviste: “Un attore è attore e basta”.

Il suo pseudonimo “Lino Banfi” all’inizio era diverso, si faceva chiamare “Lino Zaga”; aveva semplicemente abbreviato il suo nome ma poi pensò che Totò diceva: “nel mondo dello spettacolo porta sfortuna accorciare i cognomi” e quindi decise di farsi chiamare “Lino Banfi”. Prima di diventare un uomo di successo, Lino viveva in una famiglia molto umile e aveva passato anche molti momenti di povertà. Riguardo alla sua vita privata invece, conobbe la moglie Lucia Zagaria quando era ancora molto giovane, lei aveva 13 anni e lui 15 poi col tempo tra i due nacque una grande storia d’amore, si sposarono e coronarono il loro amore con i loro due figli: Walter e Rosanna.

Oltre ad essere un grande attore, Lino Banfi è anche un grande uomo. Il suo carattere rispettoso e amorevole nei confronti degli altri lo ha portato ad avere anche un rapporto d’amicizia con Papa Francesco e incarichi lavorativi importanti volti a sostegno della comunità. Tra i suoi due figli, Rosanna è quella che ha seguito le sue orme diventando un’attrice. In merito alla figlia, Lino Banfi aveva dichiarato: “Mi ha detto troppo tardi forse che voleva fare l’attrice. A me sembrava banale, pensavo volesse disegnare”.

La prima volta l’aveva presentata agli italiani al Festival di Sanremo e lei era molto timida. Tra i due c’è un rapporto viscerale e addirittura lui stesso l’aveva fatta nascere in casa sua, Lino Banfi aveva raccontato: “Doveva farla nascere un mio amico medico, poi ebbe un imprevisto e sono rimasto solo io, insieme a una levatrice. Quando la vidi la testa pensai è un mostro! Pesava 4 chili e 400 grammi”. Rosanna pochi anni fa ha avuto un tumore al seno e per lei è la sua famiglia è stato un momento davvero brutto, in merito Lino Banfi aveva dichiarato a “C’è tempo per”: “Si può gestire solo con un medicinale che non c’è cioè l’amore e l’affetto, più del normale”.











