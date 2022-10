Lino Banfi e l’amore per la figlia Rosanna / “Intelligente, sa accettare i consigli”

Lino Banfi e il suo amore per la figlia Rosanna, ballerina a ‘Ballando con le stelle’

Lino Banfi, intervistato dal settimanale Novella 2000, ha raccontato un po’ della sua vita, ma soprattutto della figlia Rosanna, attualmente ballerina di Ballando con le stelle, il fortunato talent di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. Lino Banfi ha rassicurato tutti che per sua figlia, la sola partecipazione al programma, è già una vittoria. “È consapevole del fatto che sia impegnativa – ha detto l’attore a Novella 2000 -, che a volte si può incorrere in sconfitte, che bisogna saper accettare, ma lei è molto intelligente e sa accettare i consigli che le diamo”. D’altronde il rapporto tra Lino Banfi e sua figlia Rosanna è sempre stato speciale, tanto che i due hanno spesso anche recitato insieme nei film del padre che sono divenuti una parte importante della filmografia italiana.

Lino Banfi durante la sua intervista al settimanale ha parlato anche della sua vita e della sua ‘rigeneration banfiota’. È una cosa che ho stabilito io – ha spiegato l’attore -, che i medici non si spiegano, perché la malattia non c’è più, ma nel mio caso c’è, io ho preso tante botte in testa, anche nei film, che hanno smosso il mio ipotalamo, la mia ipofisi. Per volontà mia, ogni tre o quattro anni mi smuovo con queste botte ed ecco la Rigeneration!”

Lino Banfi non sente il peso dell’età: “la mia missione: far ridere le persone”

La sua missione è da sempre molto chiara: far ridere le persone, grazie a tante battute che spesso gli venivano dette dal padre. “Ti spezzo la noce del capocollo, ti metto l’intestino a tracolla e ti metto una pupilla nel menisco – ricorda Lino Banfi -. Tutte frasi che ho poi usato nei film. Voglio credere che prevedessero che io usassi queste frasi del gergo familiare per suggerirmi delle battute”.

Una vita quella di Lino Banfi fatta di tanti successi al cinema ed in Tv. Oggi, a 86 anni, l’allenatore nel pallone più famoso d’Italia può ritenersi soddisfatto e godersi le gesta della figlia il sabato sera, in prima serata su Rai Uno. Rosanna, 59 anni, è sposata con Fabio Leoni, un matrimonio celebrato esattamente 30 anni fa, e che resiste alle pieghe del tempo. Nello show di Rai Uno, Rosanna fa coppia con il ballerino Simone Casula. E già lo scorso anno, lei era stata, proprio col padre Lino Banfi ballerina per una notte.

