Lino Banfi e Lucia Zagaria, storia del loro amore/ “60 anni insieme? Non c’è una ricetta”

Lino Banfi e l’amore per la moglie Lucia Zagaria

Lino Banfi e Lucia Zagaria e la storia del loro amore. L’attore pugliese è innamora come il primo giorno della sua amata Lucia, la donna che ha sposato quando era giovanissima e che non ha mai lasciato. Uniti insieme, nel dolore e nell’amore, Lino e Lucia hanno creato una bellissima famiglia. Un amore forte ed importante quello che li unisce, ma che i due hanno saputo sempre ravvivare essendoci l’uno per l’altra in tutti i momenti della vita. Insieme, infatti, ne hanno passate davvero di tutti i colori come ha raccontato l’attore che non ha mai nascosto le difficoltà incontrate nei primi anni di matrimonio. Proprio Banfi ha confessato di aver chiesto dei soldi in prestito agli usurai in un momento della sua vita con i paesani che puntavano il dito dicendo “l’hai rovinata Lucia!”.

Rosanna Banfi e Walter Zagaria, figli Lino Banfi e Lucia Zagaria/ Malattia e carriera di lei...

Il loro amore va avanti da quando erano due ragazzini di Canosa di Puglia. Lei lavorava come parrucchiera, mentre lui era un aspirante attore. “Da fidanzati” – ha raccontato l’attore – “dormivo sui treni fermi in stazione e saltavo i pasti. Ogni tanto ci scambiavamo una lettera. Lei mi mandava qualche soldo”. La moglie Lucia c’è sempre stata ed è stata determinante nella vita artistica dell’attore e showman. Proprio lei, infatti, l’ha esortato a inseguire il suo sogno e a non accontentarsi a lavorare in banca. “Sentendomi rassegnato, lei mi prese la mano e disse: “Non mi va di avere accanto un marito triste con un lavoro che non vuole fare. Continua il tuo percorso d’artista!». Non è stato facile sentirselo dire da una donna che aveva passato tutto quel che aveva passato” – ha detto proprio Banfi.

Lino Banfi e l'origine del nome d'arte/ Il consiglio di Totò e il registro di classe

Lino Banfi e Lucia Zagaria: 60 anni di matrimonio

Sappiamo tutti poi come è andata a finire. Lino Banfi è diventato uno dei pilastri dello spettacolo italiano e deve tanto alla moglie Lucia Zagaria che ha sempre creduto in lui supportandolo e incitandolo a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà ed avversità. La coppia è felice, nonostante gli acciacchi dell’età, e festeggia i 60 anni di matrimonio. “60 anni di matrimonio rappresentano un percorso davvero molto bello. Dicono che si chiamano nozze di diamante… Ma in questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio” – ha raccontato emozionato Banfi negli studi di Verissimo.

Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi e la malattia/ "Mi fa spesso domande sulla morte..."

L’amatissimo Nonno Libero della fiction cult “Un medico in famiglia” parlando proprio del longevo amore con Lucia ha aggiunto: “i 60 anni insieme? Non c’è una ricetta. Si costruisce insieme: è come una casa: sacrifici e sofferenze. Non si demolisce più. Se morissimo insieme sarebbe un ‘miracolo scherzoso’, io lo chiamo così”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA