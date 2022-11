Lino Banfi e Rosanna Banfi/ “Decidemmo assieme di annunciare il tumore in tv”

Lino Banfi e Rosanna Banfi sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 13 novembre 2022. I due hanno rivelato che il loro rapporto è stato sempre fantastico, pur avendo caratteri diversi, e Rosanna ha confessato di non avere sempre seguito alla lettera le dritte dei suoi genitori: “I consigli vanno presi e messi da parte. Parliamo ad esempio di Ballando con le Stelle, che desideravo fare da anni. Mio papà tante volte mi ha detto di non andarci, perché c’erano i giurati e la gente da casa pronti a giudicare. Invece, sta andando benissimo. Ho la possibilità di essere me stessa e per me è un po’ una rivincita che ci ho messo tanto a ottenerla”.

LUCIA ZAGARIA, MOGLIE LINO BANFI/ "Malattia? La nostra è una vita difficile..."

Successivamente, Lino Banfi ha rivelato che ogni sabato sera ha il batticuore per la figlia Rosanna Banfi in gara a “Ballando con le Stelle”: “Però lei è tranquillissima e il rapporto che si è creato con il ragazzo sardo (il ballerino Simone Casula, ndr) è davvero bellissimo”.

LINO BANFI E ROSANNA BANFI: “DECIDEMMO ASSIEME DI ANNUNCIARE LA MALATTIA IN TV”

Inevitabilmente, padre e figlia hanno parlato della malattia che in passato ha colpito Rosanna Banfi: il tumore al seno. Lino Banfi ne diede l’annuncio nel 2009 a “La Vita in Diretta” e sua figlia ha asserito: “Decidemmo assieme di parlarne. Mio marito Fabio è stata la mia forza, si è rasato come me”. L’ex volto di “Un Medico in Famiglia” (Nonno Libero) ha ricordato che quel giorno per trattenere le lacrime ci volle davvero una grande forza di volontà, perché quello che doveva dire era davvero pesante.

ROSANNA BANFI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Giuria delusa: "Non hanno fatto impazzire"

“Mi dispiace che in quel momento in cui furono tutti solidali, rasandosi i capelli a zero, io avessi già dato per conto mio, quindi non potei partecipare”, ha sdrammatizzato Lino Banfi, strappando una risata anche a sua figlia Rosanna Banfi.

LEGGI ANCHE:

Simone Casula e Rosanna Banfi/ "Siamo amici veri, ma il primo giorno a Ballando..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA