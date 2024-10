Come sta Lino Banfi dopo il malore: le rivelazioni della figlia Rosanna

Lino Banfi è l’amatissimo papà di Rosanna Banfi, che ultimamente ha avuto un malore o una malattia a cui ha fatto cenno proprio la figlia nel corso di una recente intervista. L’attore e comico italiano, indimenticabile Nonno Libero di “Un medico in famiglia”, ha avuto dei piccoli problemi di salute dovuti anche all’età. A confermarlo è stata la figlia Rosanna Banfi, nata dall’amore tra Lino Banfi e la moglie Lucia Zagaria. “Mio padre Lino, non lo abbiamo voluto dire finora, è stato male” – ha rivelato Rosanna Banfi ospite di Donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta. Fortunatamente nulla di grave, visto che l’attore ora sta meglio e la cosa sembra essere superata. Ci ha fatto preoccupare, ma adesso sta bene ed è felicissimo di diventare super nonno di una bimba – ha concluso la figlia Rosanna.

Virginia, chi è la figlia di Rosanna Banfi madre grazie alla procreazione assistita/ "Ancora non ci crediamo"

Oggi Lino Banfi sta meglio e può godersi la maternità della nipote Virginia e i suoi 88 anni. Lo scorso luglio, infatti, l’attore ha celebrato 88 anni e per l’occasione ha ricevuto gli auguri di Papa Francesco. A raccontarlo è stato proprio l’attore a Verissimo: “All’inizio ho pensato fosse uno scherzo di Massimo Lopez. Poi ho richiamato quel numero e mi hanno passato il Papa in persona”.

Rosanna Banfi e il ricordo strappalacrime di mamma Lucia Zagaria/ "Quando da ragazza scappò con papà..."

Lino Banfi pronto a diventare bisnonno

Una grande emozione per Lino Banfi, il papà di Rosanna Banfi, che è stato nominato da Papa Francesco come il “bisnonno d’Italia” visto che a breve la nipote Virginia diventerà mamma. Una gioia immensa per tutta la famiglia Banfi, con la figlia Rosanna che ha rivelato a Monica Setta: “nascerà a inizio anno e sicuramente non si chiamerà Lucia come mia madre o Antonella come la nonna paterna. Né Nunzia, che è il mio vero nome”.

Non solo, la ex concorrente di Ballando con le Stelle ha raccontato che sta preparando il corredino con tutine, scarpine e tanto altro per il nascituro anche se il regalo più bello è “una copertina lavorata all’uncinetto che mia madre mi aveva regalato per mia figlia Virginia e che ora passerà alla bimba che sta per nascere”.

Malattia Rosanna Banfi, come sta? La lotta contro il tumore/ Il ricordo choc: "Non mi riconoscevo più"