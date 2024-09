E’ proprio il caso di dire, 88 primavere e non sentirle; Lino Banfi è più energico che mai durante l’intervista andata in onda oggi – 8 settembre 2024 – a Verissimo. L’attore si è raccontato dal punto di vista delle nuove vesti di bisnonno dato che, prossimamente, vedrà la luce il primo figlio di sua nipote Virginia Leoni.

“Io ho assistito al parto di Rosanna quando è nata mia nipote Virginia, l’ho vista addirittura prima di lei. Ero presente in sala durante il parto anche quando è nato il secondo, Pietro. Spero di fare la stessa cosa con il mio nipotino, il figlio di Virginia”. Inizia così Lino Banfi, anticipando l’ingresso di sua nipote Virginia Leoni e svelando il dolce retroscena sulla nascita prima dei suoi nipoti e ora anche in vista dell’inedita esperienza da bisnonno.

Virginia Leoni, la nipote di Lino Banfi a Verissimo: “Oggi sto bene e sono felice, ma restare incinta è stato un percorso difficile…”

Con il suo ingresso nello studio di Verissimo, Virginia Leoni – nipote di Lino Banfi – ha raccontato qualche piccola curiosità sulla figlia che prossimamente vedrà la luce. “Sono al sesto mese, una femminuccia: abbiamo un paio di idee per il nome però ancora non si sa”. Proseguendo nel racconto, la nipote dell’attore ha deciso di raccontare del percorso tortuoso prima della gravidanza a causa di una patologia rara, ovvero la menopausa precoce. “Non è stato facile diventare nonna, ho scoperto 4 anni fa di essere in menopausa precoce. Ignoranti in materia c’è stato un po’ di panico, piano piano approfondendo abbiamo avuto la fortuna di conoscere la dottoressa che attualmente mi segue… Con lei abbiamo iniziato un percorso difficile, numerosi esami anche piuttosto invasivi”. Virginia Leoni – nipote di Lino Banfi – ha poi aggiunto: “Oggi finalmente sto bene, non è stato facile all’inizio perchè con i primi due embrioni l’inseminazione non è andata a buon fine. Rimaneva l’ultimo e temevo che non sarebbe andata bene, e invece è andata. Ormai possiamo dirci sicuri di tutto… Dovrebbe nascere i primi di gennaio”.