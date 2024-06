Lino Banfi, papà Rosanna/ “Mia figlia è molto intelligente e sa accettare i consigli che le diamo”

Lino Banfi è per tutti il “nonno d’Italia” dopo l’indimenticabile interpretazione di nonno Libero nella serie televisiva “Un medico in famiglia” diventata oramai un cult. Non solo attore, ma anche comico, sceneggiatore e cabarettista, Banfi ha saputo farsi apprezzare e conoscere dal grande pubblico recitando in commedie sexy a film impegnati condividendo il set con registi del calibro di Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci. Una carriera straordinaria e fatta di grandi successi quella dell’attore che è anche papà di due figli, Walter e Rosanna Banfi, nati dall’amore con la moglie e compagna di vita Lucia Zagaria.

Tra i due la figlia più famosa è sicuramente Rosanna Banfi che ha seguito le orme del papà diventando un’attrice e facendosi conoscere anche come ballerina durante una delle ultime edizioni di Ballando con le Stelle su Rai1. Una partecipazione che ha reso tanto orgoglioso il papà che, intervistato da Novella 2000, ha sottolineato quanto la figlia sia sia impegnata nel dance show di Milly Carlucci.

Lino Banfi è legatissimo alla figlia Rosanna Banfi per cui ha sempre speso parole di grande affetto e stima. Consapevole che l’etichetta di “figlia di” è stato un fardello non semplice da portare addosso, l’attore parlando della figlia ha detto: “è consapevole del fatto che sia impegnativa, che a volte si può incorrere in sconfitte, che bisogna saper accettare, ma lei è molto intelligente e sa accettare i consigli che le diamo”. Un rapporto davvero speciale quello tra padre e figlia che hanno condiviso più volte anche il lavoro, visto che hanno recitato in diversi film e serie tv.

L’amore del papà Lino Banfi per la figlia Rosanna è venuto fuori in diverse occasioni come quando l’attore, ospite di Serena Bortone, con le lacrime agli occhi ha confessato: “questa figlia la adoro, ma adesso non lo sa. Io l’ho fatta nascere, io da solo con un’altra signora a casa nostra a Canosa. Ho fatto il forte, ma quella quando mi ha dato la placenta in mano l’ho buttata nel bagno e ho intasato tutto il palazzo”.











