Lino Giuliano contro Martina De Ioannon, attacco a distanza dopo Temptation Island 2024: cosa si sono detti

È un botta e risposta al veleno quello che sta vedendo protagonisti Lino Giuliano e Martina De Ioannon dopo Temptation Island 2024. La ragazza, ex di Raul Dumitras, è amica di Alessia Pascarella – ex di Lino -. e in una diretta su TikTok ha lanciato delle stoccate al ragazzo, criticandolo per il suo comportamento. Cosa che, del resto, ha già fatto in più occasioni durante la permanenza a Temptation Islan 2024.

Di fronte a questo attacco, Lino non è rimasto in silenzio. Ha anzi pubblicato un video in cui replica a tono a Martina, accusandola di essere incoerente e invitandola a smettere di parlare di lui. “Martina amore mio, ti ricordo che chi ha iniziato a parlare di altre persone sei stata tu e mi ricordo che mi giudicavi tu in primis nei pinnettu, mi ricordo che tu parlavi male di me, io non mi sono mai permesso di parlare male di te!” ha esordito.

Lino risponde agli attacchi di Martina dopo Temptation Island 2024: “Pubblico cose che non devo pubblicare se non la finisci…”

Lino Giuliano ha poi proseguito il suo sfogo, lanciando a sua volta un attacco a Martina: “Tu stavi parlando della mia incoerenza quando non sei da meno, che piangevi e scappavi da Carlo, che poi erano lacrime di coccodrillo… tu dicevi insieme ad Alessia che ero viscido senza che noi neanche ci conoscevamo, chi ti ha mai dato questa confidenza?”

L’ha quindi invitata a non parlare più di lui, a meno che non voglia che pubblichi delle cose che non le farebbero piacere: “Stai attaccando tutti e tutte, finiscila che fai più bella figura, perché sennò veramente pubblico cose che non devo pubblicare, quindi fai la brava Martina.” L’ex di Raul replicherà a questo attacco?

