Lino Giuliano concorrente ufficiale del Grande Fratello 2024: chi è l’ex volto di Temptation Island

Silvia Toffanin ha aperto la stagione televisiva di Canale5 con il ritorno del suo talk, nella puntata di oggi di Verissimo ci sono stati tanti ospiti tra cui Cesara Buonamici, riconfermata opinionista e proprio parlando del reality oggi sono stati annunciati ufficialmente altri due concorrenti del Grande Fratello: Lino Giuliano e Clayton Norcros. Chi è Lino Giuliano? Barbiere napoletano di 29 anni è noto per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island 2024 in coppia con la sua fidanzata Alessia Pascarella.

Lino Giuliano è un concorrente ufficiale del Grande Fratello 2024. All’interno di Temptation Island 2024, Lino si è subito avvicinato alle single Maika Randazzo e Gaietta e per questo la fidanzata Alessia, durante un falò di confronto, e dopo aver visto le immagini dei comportamenti del fidanzato con Maika, ha deciso di porre la parola fine alla loro relazione. Nelle scorse settimane circolavano indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma con la fidanzata mai confermate e sempre smentite. Lino Giuliano, ora è pronto a torna in tv come concorrente del Grande Fratello 2024.

Lino Giuliano, chi è il concorrente del Grande Fratello 2024: “Sono un bravo ragazzo”

E nella breve clip di presentazione trasmessa nella puntata di oggi di Verissimo Lino Giuliano ha annunciato di essere un concorrente del Grande Fratello 2024 con queste parole: “Sono venuto da solo e sono felice di stare da solo” E subito dopo le presentazioni ha aggiunto: “Il mio punto debole sono le donne. Ero fidanzato con Alessia da quattro anni, ma lei non si fidava di me e ha deciso di partecipare a Temptation Island. Io sono uscito con una tentatrice, ma ho fallito con lei”. Lino dunque è pronto ad entrare nella Casa da single: “Non cerco l’amore, ma le porte sono aperte” e con un unico obiettivo: “Voglio conquistare il pubblico perché sono un bravo ragazzo”. Ci riuscirà?