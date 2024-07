Forse in pochi lo avrebbero pronosticato, ma pare proprio che Lino Giuliano dopo aver concluso il suo percorso di vita con Alessia Pascarella a Temptation Island 2024 sia già nel pieno di una nuova frequentazione. La fortunata non sarebbe una persona a caso, bensì la tentatrice con la quale ha stretto un rapporto di particolare vicinanza proprio durante l’esperienza nel reality: Maika Randazzo.

Lino Giuliano e Maika Randazzo sono fidanzati dopo Temptation Island 2024? E’ forse azzardato rispondere con un ‘sì’, ma dagli ultimi dettagli apparsi sui social qualcosa di sentimentale pare proprio stia nascendo, ma andiamo con ordine. Già nelle scorse ore aveva attirato l’attenzione uno scatto dei due in atteggiamenti simpatici con il primo intento a mimare una corsa in moto. Il momento ‘topico’ è però arrivato nelle ultime ore con uno scatto pubblicato proprio da Lino Giuliano e che appare come particolarmente intimo.

Alessia Pascarella, la reazione dell’ex fidanzata di Lino Giuliano agli scatti con Maika Randazzo dopo Temptation Island 2024

Insieme in un letto, teneramente abbracciati ed evidentemente complici: questo racconta la foto pubblicata da Lino Giuliano su Instagram – come racconta Leggo – in compagnia dell’ex tentatrice Maika Randazzo. Dunque, dopo l’esperienza a Temptation Island 2024 culminata con la fine della storia con Alessia Pascarella, il napoletano sembra aver trovato il suo nuovo baricentro sentimentale al fianco della ragazza conosciuta nel reality.

Ovviamente, non è tardata la reazione dell’ex fidanzata di Lino Giuliano: “Vi chiedo la gentilezza di non mandarmi niente che riguardi Lino. Non mi interessa con chi sta e dove sta”. Inizia così Alessia Pascarella che proprio non ne vuole più sapere della vita dell’ex fidanzato: “E’ una persona che non mi appartiene più ed è libero di fare ciò che vuole…” – prosegue l’ex volto di Temptation Island 2024, come riporta Leggo – “Siamo molto diversi: io non sto insieme a persone delle quali sparlo, lui si”.