Ancora non si sa se quella tra Lino Giuliano e Maika Randazzo sia stata solo una messa in scena o una vera storia d’amore, ma quel che è certo è che è durata davvero come neve al sole. Ad avvisare della fine della loro relazione è stato proprio Lino, che dopo Temptation Island 2024 aveva iniziato a frequentare la bella tentatrice anche fuori dal programma, dimenticandosi di Alessia, la sua ex fidanzata. Un flirt estivo? Una vendetta per la compagna?

Ancora non si è capito, ma pare una soap opera senza fine. Lino Giuliano ha ufficializzato la rottura tramite i social, scrivendo un vero e proprio annuncio, premettendo di farlo sapere ai fan per preservare la sua reputazione: “Vi aggiorno che la situazione con Maika è finita”, scrive su Instagram, spiegando che la storia è stata troncata già dall’ultima volta in cui si sono visti, ma che non dirà mai il perché di questa brusca fine, lasciando intendere di aver deciso lui di non volerla più nella sua vita per “motivi importanti”. Poi, Lino Giuliano aggiunge di essere ufficialmente un ragazzo single e di non voler passare come lo stro**o della situazione.

Forse quella di Lino Giuliano è stata una mossa per anticipare le voci risentite dei fan, dato che l’ex fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024 ha precisato di non voler passare da traditore se nelle prossime settimane sarà “beccato” con altre ragazze. “Sono a tutti gli effetti un ragazzo single”, aggiunge, “ed è giusto che io faccia ciò che voglio nella mia vita”, avvisando i seguaci del programma di non voler più dare conto a nessuno.

Già nelle scorse settimane Lino Giuliano aveva lanciato qualche segnale che aveva fatto presagire ad una fine del loro rapporto. Il ragazzo aveva scritto sui social di aver capito delle piccole cose, dando ragione ai fan che lo avevano avvisato su Maika. Oltretutto aveva risposto ad una domanda nelle storie di Instagram, confessando che la tentatrice avrebbe dovuto migliorare alcune cose per andare d’accordo con lui. Dall’altra parte, Maika Randazzo è stata molto più concisa e diretta, pubblicando una frase fatta: “Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora. E chiudo, ciao“.

