Lino Giuliano ha mentito sul suo lavoro?/ La segnalazione sul fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024

I retroscena si sprecano, le voci di corridoio corrono veloci; quando siamo all’alba della seconda puntata di Temptation Island 2024 molti appassionati si aspettano che tutti i nodi di questa prima settimana vengano al pettine. Si è parlato con insistenza di presunte coppie fake, protagonisti squalificati e annesse segnalazioni di ogni tipo. Tra i protagonisti indiscussi spicca Lino Giuliano, fidanzato di Alessia; a far discutere è stato prima il suo comportamento nel reality ma poi anche diversi retroscena riguardanti la sua vita fuori da Temptation Island 2024.

Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato di come, nel suo passato, Lino Giuliano di Temptation Island 2024 avesse anche dei trascorsi musicali. ‘Ma quindi è un cantante?’, si saranno chiesti in tanti; in realtà, nel corso della prima puntata del reality, il ragazzo aveva raccontato di essere un barbiere di professione. A quanto pare, anche su questo argomento sarebbero sorti dei dubbi che proprio in queste ore stanno alimentando ulteriormente la curiosità degli appassionati.

Lino Giuliano, barbiere o rider? I dubbi sul lavoro del fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024

Come riporta BlogTivvu, a scatenare i dubbi sul lavoro di Lino Giuliano di Temptation Island 2024 – fidanzato di Alessia – sarebbe stata una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, esperta di gossip. “Fa il rider per Glovo, al McDonald di Fuorigrotta; lo conoscono in tanti”. Questo quanto emerso sui social e che quindi andrebbe in contrasto con quanto raccontato dal fidanzato di Alessia, nel corso della prima puntata, a proposito del suo mestiere di barbiere. Chissà che anche tale questione non venga presa in considerazione nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024, in onda questa sera su Canale 5.











