Temptation Island 2024, anticipazioni choc: “Ci sono state molte corna”/ “Registrazioni finite per le coppie”

“Molti tradimenti a Temptation Island 2024”: l’indiscrezione choc

Le registrazioni di Temptation Island 2024 sarebbero giunte al termine e, a quanto pare, anche con parecchi colpi di scena. Per le coppie protagoniste di questa nuova edizione ci sarebbero stati pochi finali lieti, almeno stando alle indiscrezioni che circolano sul web. Pare, infatti, che non siano mancati tradimenti e, dunque, conseguenti rotture tra i protagonisti.

È stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a lanciare l’indiscrezione, annunciando in primis che le registrazioni di Temptation Island 2024 sono ufficialmente concluse. Ma non è tutto, perché un indsider avrebbe rivelato che non sono mancati tradimenti nel corso dei 21 giorni di permanenza nei villaggi di fidanzate e fidanzati.

Registrazioni finite e corna a Temptation Island 2024? Cosa sarebbe accaduto

“Un tecnico ci ha detto che ci sono state molte corna – ha condiviso Venza nella segnalazione condivisa sui social, aggiungendo – ed è tutto vero quello che vediamo, a quanto pare è durato tutte le settimane quindi non è finito prima come molti dicono”. In allegato ci sono anche alcune foto del villaggio ormai vuoti e privo di strutture quale telecamere e simili, il che confermerebbe che le riprese sono effettivamente finite. Ma chi avrà tradito chi? È questa la domanda che i telespettatori si stanno ponendo in queste ore e che avrà però risposta soltanto nel corso delle prossime puntate. A quanto pare, le coppie (non tutte) sono rimaste fino alla fine dei 21 giorni. Ricordiamo che, a falò di confronto ultimati, scopriremo cos’è accaduto alle coppie un mese dopo la fine delle riprese. Solo allora sapremo se ci sono stati eventuali ritorni di fiamma o se le rotture annunciate sono definitive.











