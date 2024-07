Lino Giuliano, il fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024 è un cantante?/ Spunta un video col fratello

E’ bastata solo una puntata di Temptation Island 2024 per balzare non solo al centro dell’attenzione mediatica – soprattutto sui social – ma anche per alimentare l’emergere di indiscrezioni, retroscena e rumor sulle coppie protagoniste del reality. I riflettori sono puntati soprattutto sul percorso di Alessia e Lino; i due fidanzati originari di Napoli stanno già scaldando gli appassionati soprattutto per i comportamenti del ragazzo che, dopo poche ore a contatto con le tentatrici, è sembrato fin troppo pronto a vivere il viaggio a Temptation Island 2024 a briglie sciolte.

"Finale inaspettato a Temptation Island 2024"/ Filippo Bisciglia lancia lo spoiler sulle coppie!

Ma non sono unicamente i temi sentimentali ad attirare l’attenzione su Alessia e Lino di Temptation Island 2024. Sui social impazza il toto-coppia squalificata; un retroscena che sembra sempre più plausibile ma ancora non sembra chiaro quale sia la coppia ad essere stata colpita dalla punizione. Intanto, sul conto di Lino Giuliano – come racconta Novella 2000 – è emerso un retroscena del passato in riferimento ad un’esperienza nel mondo della musica.

Andrea Delogu asfalta Lino e Tony di Temptation Island 2024/ "Davvero credono all'interesse delle single?"

Lino Giuliano di Temptation Island 2024: ‘Guagliò’, la canzone di 3 anni fa con il fratello

Lino Giuliano – fidanzato di Alessia a Temptation Island 2024 – è un cantante? Questo è il quesito che sta ‘tormentando’ i social nelle ultime ore dato che qualcuno avrebbe scovato un video di 3 anni fa con il giovane protagonista in un videoclip musicale insieme a suo fratello. Il titolo del brano in questione sarebbe “Guagliò” e per l’appunto nel contenuto digitale si vede il concorrente di Temptation Island 2024 cimentarsi nella canzone accompagnato da suo fratello.

Temptation Island 2024, anticipazioni choc: "Ci sono state molte corna"/ "Registrazioni finite per le coppie"

Chiaramente, i trascorsi musicali di Lino Giuliano non hanno alcuna influenza sulla partecipazione a Temptation Island 2024. E’ una semplice curiosità che riguarda il passato del fidanzato di Alessia e che, dopo poche ore, ha rischiato di dire addio all’esperienza nel reality passando per il falò di confronto. Il giovane ha risposto picche, ma nella prossima puntata – visto quanto accaduto al primo appuntamento con Temptation Island 2024 – è lecito credere che saranno ancora loro la coppia protagonista.

IL VIDEO













© RIPRODUZIONE RISERVATA