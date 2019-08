Lisa Marzoli/ “Beppe Convertini? Mi sono trovata bene, Costanzo? All’inizio non è…”

Lisa Marzoli, volto amatissimo del Tg 1, da qualche settimana è al timone de La Vita in Diretta – Estate, accompagnata dall’attore e conduttore Beppe Convertini. Un’edizione, quella che l’ha vista protagonista dei pomeriggi di Rai 1, non priva di qualche polemica; ma alle critiche la giornalista risponde con i numeri, evidenziando gli ottimi risultati in termini di ascolti: “Non ci aspettavamo degli esiti così positivi”, spiega la Marzoli in un’intervista concessa a Maria Schillirò per La Sicilia. “Siamo riusciti a registrare il 18,2% di share. Risultati così lusinghieri – aggiunge la giornalista – ci rendono felici e soddisfatti e per questo non possiamo fare altro che ringraziare il pubblico”. Ma a contribuire a questo straordinario risultato è soprattutto la sintonia raggiunta con il co-conduttore, Beppe Convertini, del quale rivela: “Con lui mi sono trovata bene, sin da subito. È una persona molto solare e questo ci ha aiutato ad affrontare anche i momenti più difficili in maniera positiva”.

“Costanzo? Inizialmente per me sia stato difficile”

Ripercorrendo la sua straordinaria carriera nel mondo del giornalismo e la strada che l’ha condotta a Rai 1, Lisa Marzoli spiega che la sua passione ha radici molto profonde: “Già da bambina – rivela nell’intervista – prendevo i pomelli delle tende immaginando che fossero dei microfoni e mi divertivo a giocare improvvisando telecronache”. Ma è stato un evento in particolare ad avvicinarla al mondo della tv: “Andai a vedere uno spettacolo con i miei genitori e nel bel mezzo della rappresentazione scappai per salire sopra il palco e citare una poesia. Avevo solo tre anni”. Prima di diventare giornalista, però, ha dovuto fare una gavetta piena di esperienze lavorative, fra le quali ricorda in particolare quelle al fianco di un gigante del giornalismo e della tv, Maurizio Costanzo: “Non nego che inizialmente per me sia stato difficile – spiega la Marzoli – ma ho avuto la fortuna di avere accanto un uomo desideroso di tramandare la sua professionalità”.

Protagonista del sabato mattina di Rai 1

Con la conclusione della sua avventura a La Vita in Diretta – Estate, Lisa Marzoli condurrà un nuovo programma che la vedrà ancora una voluta accanto a Maurizio Costanzo: “mi ha permesso di crescere e migliorarmi”, spiega la giornalista nel corso dell’intervista, “a settembre torneremo”. Il format, che dovrebbe prendere il via nella seconda serata dell’autunno di Rai 1, si chiamerà “Gran Varietà”: “io e Costanzo – annuncia la Marzoli a La Sicilia – ripercorreremo attraverso teche e video inediti la storia del varietà in Italia”. Inoltre, Lisa Marzoli condurrà un programma nel sabato mattina di Rai1, “Il caffè”, sempre continuando a portare avanti la sua battaglia a sostegno delle mamme che lavorano: “Nella maggior parte di paesi europei lo stato è il terzo genitore e agevola le mamme, da noi, invece, vengono abbandonate”.



