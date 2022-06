L’Isola dei Famosi 2022, Alvin elogia Soleil Sorge/ “Non ha filtri né sovrastrutture”

L’Isola dei Famosi, Alvin stupito da Soleil Sorge nella prova dell’uomo vitruviano

All’Isola dei Famosi 2022 lo sbarco di Soleil Sorge non è passato inosservato e, in soli pochi giorni di permanenza in Honduras, è diventata subito una delle protagoniste del reality. Approdata assieme a Vera Gemma nel ruolo di “piratesse” – entrambe hanno già preso parte al reality nel 2019 e nel 2021 – la Sorge si è messa subito in gioco attraverso una delle prove iconiche del reality: l’uomo vitruviano. Non una prova qualunque, ma una di quelle che l’ex naufraga superò a pieni voti quando la affrontò 3 anni fa. E anche quest’anno Soleil non si è smentita, vincendo contro il leader Luca Daffrè e sfoggiando un bikini che ha scatenato le polemiche.

Alvin, naufraghi sgridati all'Isola e rapporto con Nicolas Vaporidis/ I retroscena inediti

Anche Alvin è rimasto colpito dalla grinta e dalla forza fisica di Soleil Sorge dopo la prova. Mai nessuno come lei l’ha impressionato così tanto, per resistenza e tenacia, e lo confessa apertamente in un’intervista a Casa Chi. “Come Soleil credo poche“, confessa l’inviato ipotizzando come in questa sfida Soleil sia forse l’unico vero osso duro da sfidare per vincerla.

Alvin "Il brutto gesto di Jo Squillo all'Isola? Ci vuole empatia"/ "Lì vivono condizioni estreme"

L’Isola dei Famosi 2022, Alvin plaude Soleil: “Lei è così“

Sempre per Casa Chi, Alvin ha parlato di questa breve esperienza di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 2022, non come concorrente ma come ospite di pochi giorni. L’inviato rivela cosa la Sorge gli ha detto subito dopo la prova dell’uomo vitruviano: “Appena finito mi ha detto: ‘Sai che mi spiace tantissimo andarmene?’. Tra l’altro noi abbiamo fatto la stessa Isola nel 2019, e mi ha detto: ‘Ero emozionatissima per il tuffo dall’elicottero’. Non l’aveva mai fatto perché tre anni fa era entrata a nuoto. Poi dopo, durante il corso della puntata, si è divertita talmente tanto che alla fine mi ha detto: ‘Sai che sarei rimasta dentro almeno una settimana?‘”.

Alvin: "Liti con Ilary Blasi? Per noi è normale"/ "Siamo come fratello e sorella"

L’avventura dell’ex gieffina in Honduras ha una durata limitata, eppure Alvin ritiene che in così pochi giorni abbia dato tanto al reality. Grazie anche a una caratteristica particolare del suo carattere, che elogia: “Io credo che la forza di Soleil sia proprio questa qua: lei è così, non ha filtri, non ha quelle sovrastrutture che magari in tanti abbiamo, e credo che arrivi quello al pubblico. Quello aiuta ecco“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA