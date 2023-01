L’Isola dei Famosi 2023, Can Yaman nuovo inviato?/ Per Alvin ruolo di punta, i rumors

L’Isola dei Famosi 2023, Alvin da inviato a opinionista: l’indiscrezione

Cresce l’attesa in vista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e, sebbene sia ancora in onda il Grande Fratello Vip 2022, il reality di Ilary Blasi sta scaldando i motori. La fase di programmazione è ormai iniziata e sarebbero stati avviati i contatti con i primi papabili naufraghi; intanto, però, emergono alcune clamorose indiscrezioni sui ruoli di spicco del programma. A riportarle è il settimanale Nuovo Tv che spiega come, stando alle voci che si rincorrono tra i corridoi di Mediaset, la conduttrice starebbe pianificando una vera e propria rivoluzione.

In primo luogo, Alvin non dovrebbe essere confermato nel ruolo di inviato, che tanta fama gli ha donato in questi anni e che l’ha reso amatissimo dal pubblico. Per lui sarebbe pronta infatti la poltrona da opinionista e, probabilmente, andrà a sostituire Nicola Savino. Trattasi ovviamente di indiscrezioni, dunque nulla è ancora ufficiale, nemmeno la possibile riconferma di Vladimir Luxuria. Il ruolo di opinionista per Alvin sarebbe comunque un importante passo in avanti: dalla Palapa, infatti, potrà diventare un volto di spicco nello studio del reality al fianco di Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2023, Can Yaman nuovo inviato? E spunta un’alternativa…

Tuttavia, se Alvin lascerà vacante il suo ruolo di inviato per privilegiare quello da opinionista, chi prenderà il suo posto in Honduras? Sempre secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Ilary Blasi starebbe sondando un nome d’eccezione: Can Yaman. Il divo turco, protagonista di numerose serie di successo in onda su Canale5, potrebbe rappresentare il vero colpaccio della prossima edizione. Strappargli il “sì” non è facile, complici i numerosi impegni che lo vedono protagonista sul set, ma Ilary Blasi ha tutta l’intenzione di fare questo tentativo.

Se Can Yaman non dovesse accettare, sarebbe comunque pronto a subentrare Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia ed ex protagonista del Grande Fratello Vip. Le alternative dunque non mancano e, in attesa che il programma abbia inizio (si vocifera che la prima puntata sia fissata per il 10 aprile), Ilary Blasi e la macchina organizzativa stanno valutando le migliori soluzioni per pianificare un’edizione di grande successo.











