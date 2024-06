“L’Isola dei Famosi 2024 non mi soddisfa”, ‘stroncatura’ di Pier Silvio Berlusconi/ E su Maria De Filippi…

Pier Silvio Berlusconi: “Mediaset davanti alla Rai nelle 24 ore per la stagione 2023-2024”

A poche ore dalla finale de L’Isola dei Famosi 2024, a parlare è Pier Silvio Berlusconi che parlando di quanto portato a casa nel corso di questa stagione televisiva, si è prima detto soddisfatto dei numeri in termini di share per poi lasciarsi andare ad una sonora critica al format condotto da Vladimir Luxuria. “Ad oggi, Mediaset nelle 24 ore è davanti alla Rai nella stagione televisiva da settembre 2023 a maggio 2024”.

Pier Silvio Berlusconi – come riporta La Repubblica – in un incontro con la stampa a Cologno monzese si è detto fiero dei numeri, ovvero il 40,8% share, totalizzati da Mediaset nel corso dell’annata pur ammettendo le difficoltà nel mantenersi più in alto della Rai in vista degli Europei: “Non è nei nostri obiettivi; lo è invece la creazione di un sistema cross mediale che parte dalla forza televisiva e ci rende il primo editore italiano. Ad oggi la missione è compiuta”. Non sono arrivate parole al miele invece per l’edizione de L’Isola dei Famosi 2024: “Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, quello sull’Isola dei Famosi 2024 non mi soddisfa. Ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male”. Pier Silvio Berlusconi avrebbe poi aggiunto: “Non c’è una nuova linea editoriale per i reality a Mediaset e soprattutto la parola trash, tanto usata, non mi piace e non mi appartiene. Ho solo visto alcune puntate della scorsa edizione del GF e ho trovato che ci fossero degli eccessi che volevano dire mancanza di rispetto tra concorrenti e nei confronti del pubblico”.

Pier Silvio Berlusconi ha poi offerto il quadro della situazione su Maria De Filippi e il futuro ancora ben saldo in Mediaset. L’amministratore delegato di Mfe – come riporta La Repubblica – ha confermato l’interesse di Discovery per la conduttrice sottolineando però la sua scelta di non accasarsi altrove. “Maria è unica nel panorama tv, è vero che Discovery ha fatto un’offerta decisamente importante ma ha deciso di stare con noi e la considero un pezzo importantissimo di Mediaset”. Berlusconi avrebbe poi aggiunto: “Poi nella vita mai dire mai; ma il rapporto che c’è con Maria, che ringrazio, è veramente solido professionalmente e umanamente”.











