Uomini e Donne: Tina Cipollari sul trono?/ Maria De Filippi pensa all’incredibile novità

Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne dopo Ida Platano?

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Daniele Paudice e Gaia Gigli, ma soprattutto, con la non scelta di Ida Platano che ha lasciato la trasmissione dopo la delusione vissuta per la segnalazione su Mario Cusitore, visto uscire con una ragazza da un B&B. Il percorso di Ida Platano sul treno, stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv, avrebbe deluso Maria De Filippi che starebbe così pensando ad importanti novità per la prossima stagione.

Offrendo il trono a Ida Platano, la conduttrice sperava di ridare valore anche al trono classico che, nel corso delle ultime stagioni, non ha suscitato l’interesse del pubblico che si è invece appassionato molto di più al trono over. Motivo che starebbe spingendo Maria De Filippi a novità importanti per la prossima stagione durante la quale potrebbe impegnarsi a trovare l’amore sia a Gianni Sperti che a Tina Cipollari, entrambi ufficialmente single.

Anticipazioni Uomini e Donne: le novità pensate da Maria De Filippi per la prossima stagione

Gianni Sperti e Tina Cipollari, nel loro ruolo di opinionisti, sono due colonne portanti di Uomini e Donne. Nella prossima stagione, tuttavia, potrebbero diventare anche tronisti. In particolare, stando a quello che riporta il settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi starebbe pensando di offrire il trono a Tina Cipollari. “Delusa dalla volubile Ida Platano, la De Filippi adesso vuole Tina Cipollari sul trono: “C’è un uomo per te”. […] Che cosa ha in mente Maria per il prossimo settembre. Vuole davvero Tina sul Trono Over, quello che è stato nei mesi scorsi di Ida Platano“, si lege su Nuovo Tv.

“Lavori in corso nel dating show, Maria De Filippi ha delle idee e dei progetti per i due opinionisti del noto programma. Di cosa si tratta? Da opinionisti potrebbero diventare dei tronisti. Maria si si impegnerebbe a trovare l’amore sia per Gianni che per Tina“, conclude il settimanale.











