Alessia Ligotti e Lollo stanno insieme dopo Temptation Island 2023?/ “Ho capito che i nostri caratteri…”

La straripante e seguitissima edizione di Temptation Island 2023 è giunta al termine da qualche settimana, al netto di relazioni arrivate al capolinea e di nuovi amori sbocciati. Tutte le coppie “in gara” hanno generato dinamiche capaci di incollare allo schermo gli appassionati e ancora oggi, dopo la conclusione del reality, sui social continuano a tenere banco le nuove realtà dei protagonisti. Particolare attenzione è rivolta verso Alessia Ligotti, uscita dal programma senza il suo ormai ex fidanzato Federico Viviani.

Il percorso di Alessia Ligotti e Federico Viviani è stato forse tra i più particolari di Temptation Island 2023. I due sono entrati nel programma con evidenti problemi dal punto di vista relazionale, soprattutto in funzione dei progetti per il futuro. Una distanza dal punto di vista delle vedute che presto si è dimostrata tale anche dal punto di vista sentimentale. Il primo ad esporsi è stato proprio l’ormai ex fidanzato della giovane che, sempre più vicino alla tentatrice Carmen, ha a più riprese rivelato di aver capito di non essere più innamorato di Alessia Ligotti.

Alessia Ligotti, che con Federico Viviani avrebbe voluto convolare a nozze, sembrava essere pronta a concludere l’esperienza a Temptation Island 2023 dopo le dichiarazioni del ragazzo. Confidandosi con il tentatore Lollo ha però capito di dover andare fino in fondo per capire se davvero la sua storia fosse giunta al capolinea, e così è stato. Dal canto suo, la giovane ha cercato di vivere l’esperienza senza più freni ed ha iniziato ad essere sempre più vicina al single.

Una volta terminata l’avventura a Temptation Island 2023, molti si sono chiesti se Alessia Ligotti e il tentatore Lollo fossero realmente riusciti a dare vita ad una liaison. La rottura con Federico Viviani è comunque troppo vicina nel tempo, tanto che lei stessa già alcuni giorni fa aveva spiegato come non fosse possibile parlare di nuova relazione dato il poco tempo trascorso. Come riporta Isa e Chia, Alessia Ligotti nelle ultime ore è tornata a parlare del rapporto con Lollo fuori dal programma senza usare giri di parole. Con il box domande di Instagram ha così risposto alla curiosità di un utente: “Se io e Lollo ci stiamo frequentando? Me lo state chiedendo in tantissimi, voglio rispondere una volta per tutte a questa domanda. Io e Lollo non ci stiamo frequentando. Ho capito che siamo caratterialmente incompatibili”. Inoltre, l’ex volto di Temptation Island 2023 ha chiarito anche in che rapporti è adesso con il suo ex Federico Viviani: “Siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo…”.











