L’Isola dei Famosi, guai fisici per Vaporidis/ Web insorge: “Doveva finire a maggio”

Mancano pochissimi giorni alla finalissima dell’Isola dei Famosi, in programma il prossimo lunedì 27 giugno, eppure il reality continua a perdere pezzi. Numerosissimi i forfait, temporanei o definitivi, che hanno colpito questa edizione: i problemi fisici hanno messo a dura prova i naufraghi e molti di loro sono stati addirittura costretti al ritiro. Sul profilo Instagram del programma, in particolare, è stato condiviso un video che vede Nicolas Vaporidis visibilmente stremato e accompagnato dai compagni di viaggio verso una barca in riva al mare.

“Nicolas abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico” il messaggio che, fortunatamente, parla solo di un congedo temporaneo. Tuttavia i naufraghi sono allo stremo delle loro forze, soprattutto quelli che hanno incominciato la loro avventura a metà marzo. Il caldo eccessivo e soprattutto la carenza di cibo li hanno debilitati e sono ormai sempre più frequenti gli infortuni e i guai fisici, come quello occorso a Vaporidis. Per questo il pubblico inizia a rumoreggiare sui social, esprimendo il proprio disappunto sulla scelta della produzione di posticipare la finale di un mese (era prevista per maggio).

L’Isola dei Famosi “è durata troppo“: la rabbia del pubblico sui social

Tre mesi di Isola dei Famosi, a detta del pubblico, sono davvero tanti e i naufraghi iniziano a fare i conti con una stanchezza sempre più evidente. A scatenare la ferocia reazione dei telespettatori è il video del temporaneo abbandono di Nicolas Vaporidis condiviso su Instagram dal reality. I commenti a corredo del post sono esemplificativi del totale disappunto che serpeggia fra i pensieri degli utenti. “Perché allungare così tanto la trasmissione ? Hanno abbandonato tutti i possibili vincitori .. ci manca pure Nicolas. non siamo al Gf… qui la tenuta fisica è fondamentale” ha scritto un utente, paragonando il reality al Grande Fratello e alle sue opposte condizioni di vita.

C’è anche chi polemizza sui nuovi arrivati, che sarebbero più freschi di energie e dunque meno stremati rispetto ai “veterani”: “La trasmissione è durata troppo, alla fine arriva in finale chi è entrato dopo, non è giusto“. E c’è chi ribadisce ulteriormente il concetto: “L’isola doveva finire a maggio com’era stabilito, si sarebbero evitati un sacco di problemi“. In mezzo alle polemiche, compare anche un messaggio di supporto a Nicolas Vaporidis: “Ad occhio, Nicolas è quello che è dimagrito più di tutti! Speriamo lo rimettano in sesto, che ritorni e che vinca!!!“.

