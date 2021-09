L’Ispettore Coliandro 8/ Anticipazioni oggi 29 settembre: Thea al fianco di Coliandro

L’Ispettore Coliandro 8, anticipazioni episodi oggi, 29 settembre

Intrigo maltese, questo è il titolo della puntata de L’Ispettore Coliandro 8 in onda oggi, 29 settembre, su Rai2. L’appuntamento con Giampolo Morelli si rinnova e il suo pubblico non potrebbe esserne più felice visto che ha dovuto attendere tre anni prima di rivederlo in tv nei panni dello strampalato commissario.

L’ottava stagione della serie creata da Carlo Lucarelli per Rai Fiction e Garbo Produzioni è composta da 4 nuove puntate, già disponibili su RaiPlay, e questa sera saremo quindi al giro di boa visto che siamo alla seconda dal titolo Intrigo Maltese in cui l’ispettore Coliandro si vedrà costretto a coinvolgere nelle sue indagini Thea Zahra, il personaggio interpretato dalla brava e divertente Sabrina Impacciatore.

L’Ispettore Coliandro 8: Thea al fianco di Coliandro, i due finiranno nel mirino dei killer new age?

Prenderà il via proprio da qui la nuova corsa de L’Ispettore Coliandro 8 che avrà un altro caso da risolvere con al fianco la reporter maltese che sta segretamente investigando su un traffico internazionale di cittadinanze. Proprio per questo ha deciso, suo malgrado, di coinvolgerla per riuscire a capire come si può trafficare cittadinanze per aggirare le sanzioni favorendo così il mercato nero.

La coppia di investigatori si troverà braccata da due improbabili killer new age e vegani ma per fortuna i due riusciranno ad uscire illesi dai loro attacchi ma questo si tradurrà in un doppio arresto per loro? Al fianco di Coliandro e Thea si schiererà Cinno, hacker informatico e vecchia conoscenza dell’Ispettore, che riuscirà ad aiutarli a districarsi in questo inconsueto traffico. Sullo sfondo rimane la bella Bologna che da sempre è location per le avventure della serie tv, cos’altro vedremo questa sera?

