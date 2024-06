Lista convocati Italia Euro 2024/ I 26 nomi definitivi: esclusi Provedel, Ricci e Orsolini (oggi 6 giugno)

LISTA CONVOCATI ITALIA EURO 2024: ESCLUSI PROVEDEL, RICCI E ORSOLINI

Oggi giovedì 6 giugno è il giorno della lista dei convocati dell’Italia per Euro 2024: abbiamo allora i definitivi 26 nomi che faranno parte della Nazionale azzurra agli Europei in Germania, con l’obiettivo naturalmente di difendere il titolo conquistato tre anni fa nella finale di Wembley contro l’Inghilterra ai calci di rigore sotto la guida dell’allora c.t. Roberto Mancini. Adesso in panchina siede Luciano Spalletti, al quale è toccato l’ingrato compito di comunicare anche i nomi degli ultimi tre esclusi, per i quali Euro 2024 di fatto non comincerà nemmeno.

Niente da fare quindi per Samuele Ricci del Torino, Riccardo Orsolini del Bologna e Ivan Provedel, anche se – come informa la FIGC nel comunicato con la lista dei convocati dell’Italia per Euro 2024 – il portiere della Lazio si è reso disponibile per svolgere il ruolo di “riserva a distanza” e continuerà ad allenarsi nella propria sede tenendosi in contatto con il preparatore dei portieri Marco Savorani, in caso di problemi ai tre colleghi prescelti fino all’ultimo giorno nel quale sarà ancora possibile effettuare modifiche alla lista.

LISTA CONVOCATI ITALIA EURO 2024: I 26 NOMI DEFINITIVI

Detto dei tre esclusi, possiamo naturalmente adesso ricordare chi sono invece i 26 prescelti per la lista dei convocati dell’Italia per Euro 2024. Con l’esclusione di Provedel, è chiaro che i tre portieri saranno Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli) e Guglielmo Vicario (Tottenham). Quanto ai difensori, bisogna tenere presente che purtroppo hanno alzato bandiera bianca per infortunio prima Acerbi e poi anche Scalvini, quindi il reparto arretrato dell’Italia prevederà Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus) e Gianluca Mancini (Roma), un elenco molto lungo ma che d’altronde indica pure nomi di terzini che potrebbero benissimo giocare anche sulla linea di centrocampo.

Passando allora ai centrocampisti veri e propri, la lista dei convocati Italia per Euro 2024 comprenderà Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), il tanto discusso rientro di Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal) e Lorenzo Pellegrini (Roma). Infine, come attaccanti il c.t. Luciano Spalletti porterà in Germania Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta) e Mattia Zaccagni (Lazio).











