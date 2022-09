Lista Uefa Milan per la Champions League: oggi l’elenco/ Brahim Diaz escluso?

Verrà resa pubblica oggi la lista Champions League di casa Milan in vista dell’appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie 2022-2023, che scatterà ufficialmente il prossimo 6 settembre con l’avvio dei gironi. Per via delle regole Uefa e dei numerosi paletti, il Diavolo potrebbe essere costretto a dover escludere giocatori importanti dal listone per la Coppa, e su tutti spicca, come anticipato dalla redazione di Sportmediaset, Brahim Diaz, centrocampista offensivo spagnolo che quest’anno sembra aver iniziato la stagione in maniera positiva, a discapito invece di quanto vistosi nel passato campionato.

Probabili formazioni Milan Inter/ Diretta tv, Tonali torna e sfida Calhanoglu

Il giocatore iberico sarebbe al momento in ballottaggio con Yacine Adli, che il Milan ha acquistato durante l’estate del 2021, prima di lasciare in prestito al Bordeaux. Il 22enne transalpino è sbarcato a Milanello in pianta stabile nelle scorse settimane e mister Stefano Pioli scioglierà oggi le riserve. La cosa certa è che la lista da consegnare all’Uefa per la Champions League sarà composta da 24 calciatori, di conseguenza, tenendo conto che in rosa vi sono 31 giocatori, sette andranno tagliati. Già decise, secondo quanto scrive ancora Sportmediaset, le esclusioni di Bakayoko, rimasto a Milanello, Ibrahimovic, Lazetic e il portiere Tatarusanu.

VRANCKX AL MILAN, È FATTA/ Calciomercato news: prestito, visite mediche superate

LISTA UEFA MILAN CHAMPIONS LEAGUE: ECCO COME POTREBBE ESSERE

A questo gruppo se ne aggiungeranno altri tre, che dovrebbero essere due difensori, fra cui Ballo-Touré, e un trequartista. Alla fine l’elenco del Milan per la Champions dovrebbe essere composto da Maignan, Dest, Kalulu, Thiaw, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Vranckx, Krunic, Messias, Saelemaekers, Adli o Brahim Diaz, De Ketelaere,,Rafael Leao, Rebic, Giroud e Origi.

A loro si aggiungeranno Calabria, Pobega, Gabbia del vivaio Milano più Mirante, Florenzi, Tonali, del vivaio Italia. Infine Jungdal fra gli Under 21. Ricordiamo che il Milan esordirà il prossimo sei settembre a Salisburgo contro i Red Bull di casa. Il 14 settembre la gara a San Siro contro la Dinamo Zagabria, poi l’11 ottobre il match contro il Chelsea, prima del girone di ritorno.

Milan ceduto a RedBird: firmato closing, azioni a Cardinale/ Affare da 1,2 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA