Listeria, wurstel contaminati ritirati dal mercato/ Tre morti sospette e 66 infezioni

Il ministero della salute ha pubblicato negli ultimi giorni un report riguardanti i casi di listeria che si sono verificati in Italia in varie regioni dal 2020, e sembra che una parte di essi sia riconducibile alla somministrazione di wurstel. La commissione tecnica appositamente creata per analizzare il caso, così come si legge sul sito di Repubblica, ha scoperto “tre decessi di persone in condizioni di fragilità per età e patologie concomitanti”, su un totale di casi, di cui alcuni necessitanti ricovero ospedaliero, pari a 66. I primi di luglio, ricorda ancora Repubblica, erano stati registrati due decessi fra Emilia Romagna e Lombardia, ed evidentemente un’altra persona è deceduta a causa di questa malattia.

La listeria colpisce solitamente chi mangia alimenti contaminati dal batterio “Listeria monocytogenes”, e stando alle verifiche effettuate dal ministero della salute, è emersa “una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria ST 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli”. E ancora: “La presenza è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento”.

LISTERIA, WURSTEL RITIRATI DAL MERCATO: I DETTAGLI

Gli esperti, in maggioranza, pensavano che il batterio fosse riconducibile ad un determinato tipo di formaggio, così come era stato anche comunicato alle autorità europee che si occupano di igiene di alimenti, ma evidentemente la situazione è diversa.

Subito dopo l’alert emesso dal ministero della salute, la ditta coinvolta, produttore di wurstel che rifornisce più aziende: “ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi e in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022. Ha inoltre messo in atto una comunicazione rafforzativa di quanto già indicato sui prodotti direttamente nei punti vendita”. Inoltre si faranno a breve altri indagini su altri lotti e altri prodotti per escludere che gli stessi siano correlati ad altri casi di listerosi verificatisi in Italia negli ultimi tempi.

