Lite Alessandro e Sophie Codegoni: lei piange e urla “Sono stanca”/ Jessica interviene ma…

Prima si dichiarano amore, poi litigano: prosegue tra alti e bassi la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 2021. Nel pomeriggio di ieri c’è stata un’accesa discussione tra i due fidanzati, con Jessica Selassié che è dovuta intervenire per provare a calmare gli animi a dir poco alterati dei due suoi coinquilini. L’ex tronista di Uomini e Donne era decisamente sottotono rispetto agli altri giorni a causa di un incubo che non l’ha lasciata riposare serenamente.

La giovane modella stava quindi riposando nella camera arancione, ma Alessandro si è arrabbiato con lei perché avrebbe cercato supporto in Jessica anziché rivolgersi a lui. La lite ha cominciato a prendere una brutta piega quando Alessandro Basciano ha fatto crollare l’umore di Sophie Codegoni usando toni più alti del dovuto. Allora la giovane modella è scoppiata a piangere per il nervoso e gli ha urlato: “Sono stanca“. Quindi, ha lasciato la stanza con Jessica per andarsi a sedere sui divenenti gialli vicino alla zona beauty.

Sophie Codegoni sperava così di ritrovare un po’ di quella serenità che aveva perso e che magari l’avrebbe aiutata a farle passare il mal di testa. “Ma non posso avere una giornata no…“, ha detto a Jessica Selassié. Quest’ultima dal canto suo ha provato a calmare la tensione, spiegando che con Alessandro Basciano c’era stata solo un’incomprensione: “Magari lui non ha capito“. Uscendo dalla camera però il ragazzo si è imbattuto nelle due vip, allora si è rivolto alla principessa per chiederle: “Io sono la sua persona di riferimento, è possibile che deve interagire con tutti e non interagire con me?“.

Sophie Codegoni allora gli ha spiegato di non avercela con lui, ma di essere solo stanca, cercando di fargli capire che il suo malessere è legato ad altre questioni. La lite, però, anziché placarsi si è ingigantita ancor di più. “Secondo me tutti e due contemporaneamente avete cose personali che state sfogando l’una verso l’altro“, ha detto Jessica Selassié, provando a convincergli a metter da parte la questione e ad affrontarla in un altro momento, con più calma. Per ora, dunque, i due fidanzati hanno firmato solo la tregua al Grande Fratello Vip 2021.

