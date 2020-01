Lite Clizia Incorvaia vs Antonella Elia/ “Pensavo fossi una brava persona!” (GF Vip)

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5 scoppia la polemica tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia. In poco tempo, in zona beauty i toni tra le due donne si sono alzati inevitabilmente portando allo scontro. All’improvviso, una semplice discussione su degli occhiali da sole si è trasformata in una vera e propria lite: “Sei proprio una voltagabbana”, ha accusato l’ex di Francesco Sarcina riferendosi alla showgirl. “Ma sei scema?!”, la replica della Elia, in parte incredula per le parole della sua coinquilina. “Ma a quell’età dici queste cose! Con la consapevolezza di una donna?”, ha proseguito la Incorvaia, che adirata per le parole di Antonella l’ha accusata di non essere mai cresciuta. “Pensavo fossi una brava persona!”, ha aggiunto la più giovane tra le due gieffine. L’atmosfera in zona beauty si è surriscaldata sempre di più radunando altri inquilini che hanno assistito alla lite in corso tra le due donne. Interdetti, Fabio Testi, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro, in silenzio mentre cercavano probabilmente di comprendere il motivo del contendere.

CLIZIA INCORVAIA VS ANTONELLA ELIA: LITE PRIMA DELLA DIRETTA

Antonella Elia avrebbe chiesto a Clizia Incorvaia di togliersi gli occhiali da sole ma a quanto pare alla giovane gieffina non sarebbe affatto piaciuto il modo usato dalla ex valletta di Mike Bongiorno: “Lo hai detto in maniera maleducata e imperativa, io stavo giocando con te! Ti ho votato anche tra i preferiti”, ha aggiunto la Incorvaia. Quindi, avvicinandosi ad Antonella ha continuato: “Tu non mi dai della cretina! Io avrò anche 5-6 anni ma tu non sei Dio né un tribunale!”, ha tuonato ancora. La Elia, in maniera più calma ma comunque sempre replicando a tono, ha preso la parola mentre continuava a limarsi le unghie sostenendo di aver cambiato idea sul suo conto: “Adesso ho capito tutto di te, sei una paracul* che fai tutta la sceneggiata, che finge di essere una bambina, in realtà sei una vanitosa, presuntuoso e pigli per il cul* tutti!”, ha accusato, senza però voler scendere nei particolari. Le due donne a quel punto si sono allontanate ma la discussione sembra essere tutt’altro che finita. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

