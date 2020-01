Valeria Marini Vs Antonella Elia/ “Mangia e offende, dovrebbe..” e Malgioglio sbotta!

Valeria Marini torna nello studio de La Repubblica delle Donne alla corte di Piero Chiambretti e non può fare a meno che commentare quello che è successo dopo la sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e le motivazioni che l’hanno spinta a farlo. La showgirl è convinta di dover mettere un punto alla questione ed è proprio per questo che non solo ha deciso di rientrare in casa per affrontare Antonella Elia ma ha fatto lo stesso con Rita Rusic: “Forse non capiscono di essere microfonati giorno e notte e oltre che mangiare e bere forse dovrebbero mandare dei messaggi positivi a casa”. Del parere contrario è Cristiano Malgioglio che subito ha rilanciato ammonendo l’amica per essere tornata nel reality: “A mio avviso Valeria poteva evitare, tu sei stata educata e gentile e io vorrei mandare un messaggio ad Antonella Elia, lei dovrebbe approfittare del reality per rinascere ma in questo modo potrebbe distruggerla. Vai d’accordo con le donne, questi scontri sono orribili”.

VALERIA MARINI VS ANTONELLA ELIA ALLA REPUBBLICA DELLE DONNE, L’APPELLO DI MALGIOGLIO

Poi il suo appello è rivolto a Valeria Marini: “Non andare più perché ti lasci asfaltare alle critiche, devi avere le palle e non devi ridere quando ti offendono”. L’idea della Marini non cambia perché lei è entrata nella casa per rispondere alle accuse subite e ricevute dalla Elia e dalla Rusic e riguardo al suo modo di sorridere quando le ha affrontate e solo perché “è dispiaciuta per loro”, questo è quanto. Alla fine il punto sarà davvero arrivato con il suo ritorno in casa oppure no? Siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di questa storia soprattutto dopo il nuovo scontro tra la Rusic e Adriana Volpe. Clicca qui per vedere il video del momento.

