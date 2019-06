FRANCESCA DE ANDRE E GENNARO LILLIO, LITE PER LE MANETTE/ D’Urso: “Vi attraete”

Si torna a parlare della lite tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio per le manette con cui quest’ultimo è stato “imprigionato” da Taylor Mega durante la sua permanenza nella casa. “Sono schifata di Gennaro, un calcolatore profumiere”, aveva detto la De Andrè. “Tutto questo non mi fa bene”, la risposta di Lillio. Poi la riappacificazione, con il bacio tra Francesca e Gennaro nel letto del concorrente napoletano. Francesca rivede il filmato riassuntivo della settimana ma non la prende bene e ha il magone. La D’Urso prova a rincuorarla: “Tu sei fatta così nel bene o nel male. Hai delle reazioni esagerate e sappiamo da cosa deriva. Ma sei anche quella fragile, che piange. Sei fatta così e sei stata una grande concorrente. Sei stata molto coerente, anche con Gennaro. Siete attratti l’uno dall’altra dall’inizio”. La Zanicchi: “Suvvia, il bacio di Gennaro è stato solo una perlustrazione con la lingua”.

ALTI E BASSI PER DE ANDRE’-LILLIO

Un susseguirsi di alti e bassi per Francesca De André e Gennaro Lillio nella Casa del Grande Fratello. Prima si litiga, poi si fa pace tra baci appassionati, poi ancora si torna a litigare. A svelare il motivo dell’ultimo forte scontro è Barbara d’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice svela che a far infuriare Francesca sono state le manette che Gennaro aveva usato per unirsi a Taylor Mega e che ha deciso di portare a Casa per ricordo. La De André le ha infatti per caso trovate nella sua valigia, mentre cercava di metterla a posto. Questo ha scatenato la gelosia della ragazza che si è infuriata. Francesca però non sa che questa sera, nella Casa, tornerà proprio lei: Taylor Mega. Scintille in arrivo! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nuova lite per Gennaro Lillio e Francesca De André nella casa del Grande Fratello 2019

A un passo dall’ormai imminente finale, Gennaro Lillio e Francesca De André, la coppia più chiacchierata della stagione si è concessa un ultimo, accesissimo battibecco, che li ha messi, ancora una volta, l’uno di fronte ai limiti dell’altro. A scatenare la querelle è stata una frase pronunciata da Gennaro, che ha sottolineato come, nel corso dell’intera durata del reality, sia rimasto sempre accanto a Francesca. “Io non ti ho mai abbandonato durante tutto il percorso”, ha fatto notare infatti il concorrente campano, che fino a oggi ha supportato la figlia di Cristiano De André nei suoi numerosissimi alti e bassi. Lei, però, non ha gradito le sue parole e, ribadendo di non aver mai chiesto l’aiuto di nessuno, ha pensato bene di bacchettarlo a dovere: “Io sto bene anche da sola – ha tuonato la De André – se io sto di fianco a una persona è perché ci voglio stare io. E se una persona sta di fianco a me è perché ci vuole stare”.

L’attacco della De André a Gennaro:”Hai bisogno di rinfacciarlo ogni volta”

“Non è che tu hai fatto il paladino della giustizia con me qua dentro”, sono queste le parole con le quali Francesca De André ha tuonato contro Gennaro Lillio, reo di aver sottolineato di esserle rimasto sempre accanto nel suo percorso al Grande Fratello 16. Gennaro, “dal punto di vista affettivo”, ha ammesso di sentire un forte affetto nei suoi confronti; proprio per questo, nelle diverse occasioni in cui l’ha vista stare male, ha cercato di essere per lei più che una spalla su cui piangere, restandole vicino anche quando si allontanavano a causa dei diversi litigi: “Nel momento in cui sei stata male io ci sono sempre stato – ha ammesso Gennaro nell’ultimo battibecco con Francesca De André – e nei momento in cui ci sono state delle litigate in cui mi sono sentito offeso, ci sono stato lo stesso, ci sono stato comunque”. “Straparli”, ha quindi ribadito la De André, minimizzando l’atteggiamento di Lillio e certa di non avere avuto mai bisogno del supporto di nessuno: “Tu continui a sottolinearlo come se avessi fatto… Sei tu che hai bisogno di rinfacciarlo ogni volta!”. A questo link il video del loro ultimo battibecco.



