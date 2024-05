Lite tra Amiche e Ballerine a Pechino Express 2024, Maddalena Corvaglia: “Fastidiose”/ Megan Ria: “Isteriche”

Lite tra Amiche e Ballerine a Pechino Express 2024 Megan Ria: “Sono un po’ isteriche”

Nella semifinale di Pechino Express 2024 che sta andando in onda su Sky Uno le quattro coppie in gara sono agguerritissime per aggiudicarsi un posto in finale. La tensione e l’adrenalina si fa sentire e basta una piccola miccia per riscaldare gli animi. Lo sanno bene le Amiche e le Ballerine protagoniste di un’accesa discussione durante la missione nel Parco Nazionale di Minneriya. Nel dettaglio, a bordo di un jeep i viaggiatori fotografe i vari animali che incontravano lungo il tragitto e fermarsi ogni volta che appariva la bandiera rossa per rispondere a dei quesiti. Le Ballerine, però, non si sono fermate immediatamente alla bandiera scatenando l’ira delle amiche.

Nel dettaglio, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno urlato alle due ex allieve di Amici di Maria De Filippi di fermarsi. Quest’ultime non hanno gradito i modi. Ed a questo punto Megan Ria ha provocato: “Sono un po’ isteriche!” mentre Maddalena Svevi le ha fatto eco: “Ma anche meno!”. Le Amiche a questo punto hanno rimproverato le due ribadendo che è una gara ma le regole si rispettano lo stesso. E dunque c’è stata una lite tra Amiche e Ballerine.

Maddalena Corvaglia contro Megan Ria e Maddalena Svevi: “Piccolette fastidiose”

Lo scontro tra le Amiche e le Ballerine è stato molto accesso e sono volate parole grosse da entrambi. Le Ballerine hanno risposto correttamente al quesito al contrario delle Amiche e per questo hanno immediatamente ripreso il safari. Maddalena Corvaglia a questo punto è sbottata: “Adesso foto e poi andiamo a prendere quelle piccolette che stanno diventando fastidiose.” Insomma tutte le coppie di viaggiatori vogliono arrivare alla finalissima e questa tappa è un tutti contro tutti. Chi tra i Pasticceri, le Italia Argentina, le Amiche e le Ballerine saranno le coppie finaliste?











