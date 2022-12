Lite tra Antonino e Oriana “non fare la tragica”/ Lei ribatte: “Le min*te le dici te”

GF Vip, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ai ferri corti: lite dopo la puntata

Al Grande Fratello Vip 2022 ritornano le tensioni tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. L’ingresso di Ginevra Lamborghini, ospite per qualche giorno nella Casa di Cinecittà, ha inevitabilmente destabilizzato la concorrente venezuelana. Tuttavia il litigio con Antonino a fine puntata non è legato a Ginevra, ma alla clip del siparietto ludico tra Oriana e Luca Onestini. L’hairstylist dopo la puntata affronta la coinquilina: “Da quello che si è visto oggi, ti dico che guardavo tutte le immagini di Oriana, con io che ero in difficoltà e mi dicevo: ‘Sta male, sta soffrendo per la situazione’. Oggi mi sono divertito a dire: ‘Antonino, ma di che cosa ti stai preoccupando?‘”.

L’ex di Belén ritiene infatti che, mentre lui si preoccupava di non parlare più con Oriana e di non farla soffrire, lei si avvicinava a Luca Onestini. Ora si sente in pace con se stesso, appresa questa situazione: “Sono sempre stato tranquillo. Dopo aver visto questo mi sono detto: ‘Io che mi preoccupavo pure che la facevo stare male, come mi comporto, non le parlare…’. Adesso sono apposto con me stesso“.

Antonino Spinalbese contro Oriana Marzoli: “Non fare la tragica!“

Il confronto si accende quando Oriana Marzoli sembra non voler capire a cosa il discorso di Antonino Spinalbese si riferisca. “Mi stai parlando della clip con Luca?“, gli chiede. A quel punto l’hairstylist riconferma il suo pensiero: “Dico solo non fare la tragica“. La coinquilina del Grande Fratello Vip 2022 però ribatte: “Ma chi sta facendo la tragica? Ma aspetta, quando? Prima, quando stavo male per te?“. Lui, sentendosi preso in giro, alza i toni: “Oriana, non è che sei qua da vent’anni. Comunque dai, ci siamo capiti…“.

Oriana sembra non voler capire il suo ragionamento, per questo Antonino si allontana e lei ribatte: “Vedi? Questa cosa di te mi dà un fastidio enorme“. Spinalbese però non ci sta e contrattacca: “Perché se tu invece di dire le minc**ate…“. “No, le minc**ate le stai dicendo te” ribatte l’influencer venezuelana. I due concorrenti, dopo la sintonia iniziale, viaggiano ora su due strade separate. E l’ingresso di Ginevra Lamborghini potrebbe ulteriormente far precipitare il loro rapporto.

Antonino: io pensavo tu stessi male ma vedendo la clip con Luca ti dico non fare la tragica come se stessi male per me Nino che ha capito la falsità di Oriana

Smerdata ✈️✈️#Gintonic #ginevra #Antonino #GFvip pic.twitter.com/BsZ7fxzP1R — Ari Adion (@ari_adion) December 13, 2022













