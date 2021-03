Lite Valeria Marini e Rita Rusic/ Contrasti per Vittorio Cecchi Gori “Parlato male..”

Tra Valeria Marini e Rita Rusic, nel corso degli anni, ci sono stati tanti contrasti. La showgirl e la Rusic hanno condiviso, in periodi diversi della loro vita, una storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori. Valeria Marini è stata la compagna per diversi anni mentre Rita Rusic è stata la moglie ed è la mamma di Mario e Vittoria nati dal suo amore con il produttore. Negli ultimi anni, Valeria Marini e Rita Rusic sono state le protagoniste di duri confronti anche in tv. Tutto è accaduto durante la partecipazione di Rita Rusic al Grande Fratello Vip. Nella casa di Cinecittà, le due donne si sono confrontare su alcune dichiarazioni che la Rusic avrebbe fatto sulla Marini.

VITTORIO CECCHI GORI E L'AMORE CON RITA RUSIC/ Lei: "Ecco perchè sono scappata"

«Lei ha detto che io sono una rovinafamiglie e questo molto grave, non puoi diffamare una persona come me dato che alla famiglia ci tengo tanto. Sono andata lì per mettere un punto a tutte queste cose, perché si son dette tante e tante bugie, cose non vere che sono documentate dai fatti e dal mio comportamento nei confronti di Vittorio Cecchi Gori e dei figli», ha raccontato Valeria Marini a CR4 La Repubblica delle Donne dopo la lite.

Rita Rusic/ "Vivo le emozioni come una quindicenne. L'infanzia nel campo profughi..."

VALERIA MARINI E RITA RUSIC: TREGUA DOPO LA LITE

Durante l’incontro che ha avuto con Rita Rusic nella casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha cercato di mettere un punto alle incomprensioni avute nel corso degli anni. «Nonostante tu abbia sempre parlato male di me io non ho mai detto mai nulla su di te. Ho anche grande stima e simpatia per te, io sono sempre dalla parte delle donne e della famiglia», ha raccontato la Marini che, in un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2020 ha ribadito di non aver mai impedito gli incontri tra Vittorio Cecchi Gori e i figli. Essendo figlia di genitori separati, Valeria Marini ha sottolineato di essere “sempre stata a favore delle famiglie allargate e credo che i figli siano qualcosa di sacro”.

LEGGI ANCHE:

Mario e Vittoria Cecchi Gori, figli di Rita Rusic/ "Hanno sofferto l'assenza d'amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA