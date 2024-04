Liti di coppia a La Pupa e il Secchione 2024/ Noemi contro Savelli: “Non saluta!” Virginia e Pino in crisi

La Pupa e il Secchione 2024, prime liti tra le coppie in gara: Virginia attacca Pino

Le coppie de La Pupa e il Secchione 2024 si sono formate, ma non tutte sono ben assortite. L’entusiasmo iniziale, per alcune di loro, inizia a sfumare dopo poche ore, quando sopraggiunge la convivenza e, dunque, la conoscenza. E se c’è chi, come Valenza e Camilla, vanno d’amore e d’accordo, altre coppie manifestano i primi malumori, finendo anche per litigare.

LA PUPA E IL SECCHIONE 2024/ Diretta ed eliminati: Swami e Sciamanna in eliminazione con Candido e Federica

È il caso di Virginia e Alessio Pino. La Pupa lamenta l’atteggiamento un po’ prepotente del suo secchione, che l’ascolterebbe poco durante le fasi di studio e non solo. “Non riesco a creare un legame, non ci siamo trovati secondo me, non riesco ad aprirmi con una persona che non riesce a capirmi. – fa sapere in confessionale – Mi trovo in difficoltà, non mi da neanche il tempo di parlare. Mi sovrasta, mi sento anche costretta talvolta a fare qualcosa contro voglia.”

CONCORRENTI LA PUPA E IL SECCHIONE 2024: CHI SONO?/ Le nove coppie: Savelli e Noemi, Pino e Virginia…

Savelli contro Noemi, è lite nella coppia per mancati saluti e accuse

Altra lite è quella che nasce poi tra Savelli e Noemi. La pupa lamenta di fronte a tutti, nel momento della colazione, che il suo secchione neppure la saluta la mattina. Lui però non ci sta, e in confessionale si sfoga: “A me dà parecchio fastidio il suo comportamento, mi attacca in un modo in cui non dovrebbe attaccarmi per una motivazione così banale.” Lei arriva a chiedere il cambio di secchione, ma Enrico Papi le chiarisce subito che non è possibile. “Spero che la situazione migliori nei prossimi giorni”, ammette allora lei.

Enrico Papi provoca: "Pubblico de La pupa e il secchione è più intelligente di chi lo fa"/ "È una sfida"

Non mancano lacrime, poi, per alcune pupe. Rosaria è parecchio sconfortata dalle poche capacità di insegnamento del suo secchione Lonardo, che per lei “Non è preparato abbastanza”. Anastasia, invece, è un fiume di lacrime perché non riesce a stare al passo con le lezioni del suo secchione Gorrino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA