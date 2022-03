Liverpool Inter, malore tifoso in curva/ Partita sospesa per 5 minuti in Champions

Preoccupazione e smarrimento nel corso del primo tempo di Liverpool Inter, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, quando il gioco si è fermato per circa cinque minuti con i giocatori a bordocampo intenti a bere, a rifocillarsi e a ricevere qualche indicazione tattica dai propri allenatori, Klopp e Inzaghi. Una sorta di time out che però non aveva come scopo quello di fermarsi per riprendere energie, bensì quello di attendere i soccorsi ad un tifoso in curva. Sì, perché la pausa è stata dovuta proprio al malore di un tifoso presente sugli spalti di Anfield.

Al minuto 25 della sfida di Champions, si vede chiaramente Jurgen Klopp agitarsi e richiamare l’attenzione dell’arbitro, lo spagnolo Matheu Lahoz. Tra i tifosi dei Reds, nella Kop, la celebre curva, sembra ci sia stato un problema di salute per un uomo. Basta un passaparola allo stadio che arriva fino al tecnico tedesco, che richiama il direttore di gara e chiede di sospendere momentaneamente la gara fino all’arrivo dei soccorsi, come è usanza fare in Premier.

