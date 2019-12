Livia Giuggioli, chi è l’ex moglie di Colin Firth/ Luca e Matteo figli di un amore…

Livia Giuggioli è conosciuta nel mondo per essere stata la moglie di Colin Firth per 22 anni da cui ha avuto due figli, Luca e Matteo, nati nel 2001 e nel 2003. Italiana di nascita, ma inglese d’adozione, Livia Giuggioli ha trascorso gran parte della sua vita tra l’Italia e l’Inghilterra dove non solo ha trovato l’amore, oggi finito, con Colin Firth, uno degli attori più amati e apprezzati del mondo, ma è riuscita a realizzare anche i suoi sogni professionali. Livia Giuggioli, infatti, non è stata solo la moglie di Colin Firth, ma una donna realizzata anche professionalmente. Nata a Roma il 4 settembre 1969, dopo aver conseguito la laurea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” come assistente di produzione per conto del produttore Fernando Ghia dal 1990 fino al 1995. L’incontro con Colin Firth con cui ha vissuto un amore da favola, poi, è stato quello che le ha cambiato la vita non solo sentimentalmente, ma anche professionalmente.

LIVIA GIUGGIOLI, IL SODALIZIO PROFESSIONALE CON COLIN FIRTH E L’IMPEGNO NELLA MODA GREEN

Livia Giuggioli, insieme a Colin Firth, una casa di produzione, la Nana Productions e ha sostenuto il movimento Survival International, che difende i diritti dei popoli indigeni. Inoltre è direttrice creativa di Eco Age, primo negozio ecologico ed etico a Londra, che ha fondato con il fratello Nicola. Recentemente è stata insignita del premio Le Grand Prix de l’héroïne Madame Figaro, più conosciuto come il Woman Madame Figaro Award e che viene assegnate alle donne influenti. Il nome di Livia Giuggioli, inoltre, ha fatto il giro del mondo anche per il flirt con il giornalista Marco Brancaccia che lei, precedentemente, aveva denunciato per stalking. “Dopo i Firth sono tornati insieme, e successivamente il signor Brancaccia ha portato avanti per diversi mesi una spaventosa campagna di molestie, molte delle quali sono documentati”, erano state le parole del comunicato stampa. Oggi, la notizia della separazione anche se non si sa se sia dovuta alla crisi coniugale che i due sembravano aver superato.





