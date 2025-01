Nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il cavaliere Maurizio Rocchi ha presentato la sua nuova conoscenza: Liviana Lorato. Ieri, 7 gennaio, Maria De Filippi ha invitato Maurizio al centro dello studio per raccontare delle sue frequentazioni. Il cavaliere ha svelato di essere uscito con due nuove dame, Liviana e Cristina. Con Liviana, in particolare, Maurizio ha raccontato di aver trascorso una serata piacevole in un locale scelto da lei, confermando la nascitaa un buon feeling tra di loro. “Abbiamo fatto un percorso di lavoro nello stesso ambiente e c’è stato un momento di ricordi condivisi, è stata una serata molto piacevole che si è conclusa con un bel momento di divertimento perché abbiamo riso anche su cose molto stupide”, ha spiegato Maurizio.

Liviana, invece, ha spiegato di aver deciso di uscire con Maurizio a seguito della brusca fine della frequentazione con Gloria, che l’ha lasciato dopo che lui aveva rivelato dettagli intimi della loro conoscenza. “Devo dire che, dopo quello che ho sentito di Gloria, un po’ di attenzione in più l’ho messa nell’osservare lui”, ha detto Liviana ringraziando la dama. Sebbene inizialmente la donna non fosse rimasta particolarmente colpita da Maurizio, con il passare del tempo ha cambiato opinione, decidendo di dargli una possibilità.

Uomini e Donne, chi è la nuova dama Liviana Lorato: curiosità e la conoscenza con Maurizio Rocchi

“Devo dire che, all’inizio, ho sentito anche un po’ di noia. Ho lasciato il numero a Maurizio perché, sentendo il confronto con Gloria, ho sentito qualcosa di lui e, durante la cena, sono venute fuori due situazioni abbastanza gravose e quindi ho deciso di concedergli una seconda possibilità”, ha raccontato Liviana Lorato, confermando la decisione di continuare la conoscenza con Maurizio. Ma, chi è esattamente la donna che sembra aver fatto breccia nel cuore del cavaliere?

Stando a quanto riportato sul suo profilo Instagram, Liviana è un’assistente immobiliare e vive e lavora a Milano. Per ora, non sono note informazioni dettagliate sull’età o sulla vita privata della dama di Uomini e Donne. Sul suo profilo Facebook, però, ha fatto accenno alla sua famiglia e alla sua professione: “Figlia di un imprenditore, mi sono formata alla gestione delle varie attività in autonomia ma sempre propensa al team. Ho affrontato ogni esperienza lavorativa con l’attitudine dell’imprenditrice fino a comprendere che la prima impresa siamo noi stessi”. Dopo le storie con Sabrina e Gloria, sarà Liviana Lorato la donna giusta per Maurizio Rocchi? Chissà…

