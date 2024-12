Uomini e Donne, Maurizio Rocchi dalla delusione con Sabrina al mutanda gate con Gloria

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 18 dicembre 2024, sono ritornati in studio dopo la rottura Maurizio Rocchi e Gloria Nicoletti per cercare un nuovo confronto. Il percorso di Maurizio Rocchi a Uomini e Donne dura da anni, di recente ha iniziato una conoscenza con Sabrina che ha descritto come una donna dai sentimenti veri. “E’ stato un incontro molto bello, vorrei portare avanti questa conoscenza,” aveva detto nelle sue prime interviste. Tuttavia, Sabrina ha deciso di approfondire il rapporto con Diego D., spingendo Maurizio a voltare pagina.

Ed a questo punto che Maurizio si è avvicinato ad un’altra dama, Gloria Nicoletti. Dopo alcune uscite insieme, tuttavia, tra i due c’è stato un duro scontro: “Sei noioso. Alcune tue uscite mi hanno freddato.” ha tuonato la dama mentre di tutta risposta il cavaliere ha rivelato dettagli intimi e piccanti sulla loro conoscenza fino ad insinuare che la dama ha cercato di metterle le mani nelle mutande. Dopo tali dichiarazioni la dama ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza.

Chi è Maurizio Rocchi di Uomini e Donne: tutto sul cavaliere del Trono Over

Chi è Maurizio Rocchi di Uomini e Donne è nato il 17 aprile 1963 a Cesena. Ha dunque un’età di 61 anni, ha un passato ricco di esperienze, ha rivelato di essere stato un atleta, un deejay e oggi è un imprenditore di successo. Vive a Riccione, ma mantiene ancora un legame speciale con la sua città d’origine. Conosciuto con il soprannome Michael, è molto attivo sui social, dove condivide momenti della sua vita. Maurizio ha dichiarato di cercare una donna affascinante a Uomini e Donne, ricca di sani principi e capace di stimolarlo costantemente, perché non può vivere senza nuovi obiettivi.