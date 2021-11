Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Dolci messaggi sui social: dediche e…

Livio Cori e Anna Tatangelo non si nascondono più. La coppia è ormai uscita allo scoperto e ama condividere alcuni momenti della vita quotidiana sui social. Spesso, infatti, si divertono a rispondere insieme alle domande dei fans attraverso l’apposita funzione Instagram e a scambiarsi messaggi sotto i vari post. Pur limitando al massimo la pubblicazione di foto di coppia, infatti, i due cantanti non solo si seguono, ma sono soliti lasciare like e commenti sotto i post che pubblicano sui rispettivi profili social.

Sotto l’ultima foto pubblicata così da Livio Cori, tra i tanti commenti, è spuntato quello della sua bellissima fidanzata Anna Tatangelo. Molto complici e uniti, i due cantanti cercano di vivere l’amore che li ha travolti con semplicità e discrezione. I fan, tuttavia, adorano vederli insieme ed è bastato un commento della Tatangelo per scatenare il loro entusiasmo.

Livio Cori e Anna Tatangelo: futuro insieme?

“Disordinato”, ha scritto Anna Tatangelo sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram dal fidanzato Livio Cori (vedete in basso). La coppia, unita anche dalla passione per la musica di cui hanno fatto un lavoro, trascorre molto tempo insieme. L’ex di Gigi D’Alessio ha anche condiviso storie di normali serate trascorse a casa non solo con Livio, ma anche con il figlio Andrea, il suo grandissimo amore.

Mamma innamorata, la Tatangelo ha recentemente ammesso che vorrebbe avere un secondo figlio. Inoltre, la cantante vorrebbe vivere anche l’emozione del matrimonio. Con Livio Cori, nonostante l’amore sia ancora giovane e fresco, è serena e felice. Il rapper, dunque, sarà l’uomo giusto con cui realizzare i suoi, importanti sogni privati?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I V I O C O R I (@liviocori)





