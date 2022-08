Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Lei: “È una luce che ci voleva nella mia vita”

Livio Cori è il fidanzato di Anna Tatangelo. Dopo le presunte voci di una crisi tra i due, la coppia è stata paparazzata più innamorata che mai a Nerano. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra il rapper napoletano e la “ragazza di periferia” che per alcune settimane sono stati al centro del gossip. Da settimane, infatti, si mormorava di una forte crisi tra i due con il cantante napoletano che aveva diffuso un comunicato stampa precisando: “Il nome della Tatangelo è pesante”. In realtà qualche giorno dopo questa dichiarazione il cantante è intervenuto sui social per sentire categoricamente la cosa dicendo: “Devo dirvi una cosa al volo. Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l’avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero”.

Anna Tatangelo hot su Instagram, hater attacca "Perché non canti solamente?"/ Lei sbotta: "Bigottismo!"

Non solo, il rapper ha aggiuntio: “non ci pensate proprio pensate ad altro, non vi applicate ad altro tutto le cose che voglio dire le dico qua su Instagram, è la fonte reale che avete”. Dal canto suo Anna Tatangelo ha preferito il silenzio anche se sui social stranamente sono sparite tutte le foto di coppia. Come mai?

Anna Tatangelo in bikini contro le polemiche/ "Scendessero dal piedistallo..."

Anna Tatangelo ha presentato Livio Cori al figlio Andrea

Non è dato sapere perchè Anna Tatangelo e Livio Cori abbiano rimosso tutte le foto di coppia dai rispettivi profili. Eppure la crisi, se c’è stata, è stata abbondantemente superata visto che i due sono stati paparazzati più complici che mai a Nerano, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Nessuna crisi tra i due, anzi le cose procedono alla grande con la conduttrice e cantante che ha perfino presentato il compagno al figlio Andrea.

“È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato” – ha confessato la Tatangelo parlando del fidanzato Livio Cori in un’intervista al settimanale Gente. Non solo, la cantante ha aggiunto: “L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita”.

Anna Tatangelo e Livio Cori, altro che crisi/ Baci passionali e coccole al mare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA