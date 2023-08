Lizzo risponde alle accuse di molestie: “False e oltraggiose”/ “Non lascerò che il mio lavoro venga oscurato”

Lizzo rompe il silenzio e replica alle gravi accuse ricevute

“Sono giorni incredibilmente difficili e incredibilmente deludenti”. Così Lizzo rompe il silenzio dopo le accuse che le sono piovute addosso negli ultimi giorni. Tre sue ex ballerine l’hanno recentemente denunciata con l’accusa di molestie sessuali e bodyshaming, e oggi la cantante ha deciso di replicare con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Lizzo ha quindi definito quelle ricevute “Accuse incredibili e false, talmente oltraggiose che non potevano non ricevere una risposta“. Sottolineando dunque come le denunce arrivino da “ex dipendenti che avevano già ammesso pubblicamente di esser state riprese perché il loro comportamento durante il tour era inappropriato e non professionale.” La cantante ha dunque sottolineato l’importanza del suo lavoro e dei messaggi che la sua musica veicola: “Prendo seriamente la mia musica e le mie esibizioni per dare il meglio per me e per i miei fan. Questo comporta duro lavoro e alti standard, a volte devo prendere decisioni dure ma non ho mai avuto l’intenzione di far sentire qualcuno a disagio o che il loro lavoro non fosse importante”.

Lizzo sulle accuse ricevute: “Sono ferita, non lascerò che tutto il duro lavoro fatto venga oscurato”

Il lungo messaggio della popstar continua: “Non voglio esser dipinta come vittima, ma al tempo stesso nemmeno come il cattivo che i media hanno raccontato in questi giorni.” Lizzo non ci sta ad essere raccontata in un modo che, a suo dire, non è veritiero, per questo su Instagram sottolinea: “So benissimo cosa voglia dire subire quotidianamente body shaming e non avrei mai criticato o licenziato qualcuno per il loro peso”. “Sono ferita” conclude allora la cantante, ma tiene a far capire che “non lascerò che tutto il duro lavoro che ho fatto nel mondo venga oscurato da questo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating)













