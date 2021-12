Lo Zecchino D’Oro 2021/ Diretta, canzoni e vincitore: Carlo Conti padrone di casa

Lo Zecchino D’Oro 2021, anticipazioni e diretta

Domenica 5 dicembre, dalle 17.20 su Raiuno, Carlo Conti conduce l’ultimo appuntamento con Lo Zecchino D’Oro 2021. Francesca Fialdini e Paolo Conticini, padroni di casa dei primi due appuntamenti, cedono il testimone a Carlo Conti per la finalissima al termine della quale sarà eletta la canzone vincitrice. In diretta su Rai1 dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna, Carlo Conti, insieme a tanti amici, darà vita ad un pomeriggio allegro e divertente in cui i protagonisti saranno i bambini che, con le canzoni, porteranno messaggi importanti toccando temi molto diversi, dagli animali alla famiglia, dall’amore per la lettura all’importanza del riciclo.

Sono 31 gli autori di testi e musiche, tra i quali importanti spiccano importanti nomi della musica italiana come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali). I giovani interpreti, invece, sono 17 e arrivano da nove, diverse regioni italiane.

Gli ospiti e la giuria

Sono tanti gli ospiti che animeranno il pomeriggio di questa domenica dedicato alle canzoni dello Zecchino D’Oro giunto alla 64esima edizione. Nel corso della puntata, sul palco, si alterneranno il “grande mago” Alessandro Politi e Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats della serie animata 44 Gatti che regaleranno momenti speciali ai bambini presenti in studio, ma anche a quelli a casa.

La finalissima di oggi, inoltre, ospiterà una giudia d’eccezione composta da Francesca Fialdini, Paolo Conticini, Orietta Berti e Cristina d’Avena che si esibirà anche sulle note di alcune delle sigle dei cartoni animati più amate dai bambini. Il quinto componente della giuria, invece, sarà un nome a sorpresa.

Le canzoni in gara allo Zecchino D’Oro 2021

Sono 14 le canzoni in gara tra le quali sarà eletta quella vincitrice della 64esima edizione dello Zecchino D’Oro. Ecco i titoli dei brani:

Ali di carta, cantata da Sara, 10 anni, di Faenza (RA).

Auto rosa, cantata da Michele, 8 anni, di Melicucco (RC).

Bartolo il barattolo, cantata da Walter, 6 anni, di Firenze.

Ci sarà un po’ di voi, cantata da Veronica, 9 anni, di Gorle (BG.

Clap Clap, cantata da Giulia, 8 anni, di Guidonia (RM).

Il riccio capriccio, cantata da Giuseppe Karol, 4 anni, di Messina.

La filastrocca delle vocali, cantata da Simona, 7 anni, di Terrasini (PA).

Ng New generation, cantata da Stefano, 8 anni, di Milano.

Potevo nascere gattino, cantata da Vittoria, 6 anni, di Pergine Valsugana (TN).

Ri-cer-ca-to, cantata da Davide, 6 anni, di Parma.

Superbabbo, cantata da Zoe, 9 anni, di Impruneta (FI).

Una pancia, cantata da Leonardo, 6 anni, di Mele (GE).

