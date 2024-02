Loana Vatiero, frecciatina a Mirko Brunetti?/ La sorella di Perla furiosa dopo la clip con Alessio Falsone

Loana Vatiero, sfogo dopo la clip tra Perla e Alessio Falsone

Loana Vatiero, la sorella di Perla, sta seguendo scrupolosamente l’avventura di Perla al Grande Fratello 2024 e, dopo l’ultima puntata nel corso della quale Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip sul rapporto tra Perla e Alessio Falsone, si è lasciata andare ad un duro sfogo. Nella clip realizzata dal Grande Fratello veniva evidenziato il feeling tra Alessio e Perla che, tuttavia, ha più volte ribadito di vedere nel coinquilino semplicemente un amico con cui si diverte a trascorrere il tempo. Perla, inoltre, ha aggiunto che, essendo a conoscenza della gelosia di Mirko per Alessio, evita anche alcuni atteggiamenti.

Sui social, così, Loana ha scritto un lungo post difendendo la sorella e il suo rapporto di amicizia con Alessio. Tuttavia, secondo il popolo del web, con le sue parole, pare che Loana abbia lanciato una frecciatina a Mirko, reo di aver permesso al Grande Fratello la realizzazione della clip avendo manifestato apertamente la propria gelosia.

Le parole di Loana Vatiero in difesa della sorella Perla

“Screditare una ragazza perché ride e scherza con un ragazzo nel 2024 mi sembra alquanto surreale! Mi meraviglio che esistono ancora persone che credono sia impossibile instaurare rapporti non sentimentali con persone di sessi opposti. Ho visto mia sorella lucida, a differenza di quello che si dice. Si diverte come può, con spensieratezza e nessuno può permettersi di giudicare o dire quello che è giusto o sbagliato per lei. Il percorso è il suo. L’esperienza è sua. Ed è libera di viverla come meglio crede. Avere amicizie con chi meglio desidera. E’ entrata lì per fare un percorso suo personale. L’unica mia priorità è la sua serenità lì dentro. Punto!”. Comincia così lo sfogo di Loana Vatiero.

“Non puntiamo sempre il dito contro. Ogni tanto mettiamoci anche nei panni degli altri e valutiamo tutti gli accaduti, non solo gli ultimi! Mia sorella non ha mai influenzato il percorso di nessuno. Non si è mai permessa di giudicare le amicizie e le scelte altrui. Chi dice di amare dovrebbe tutelare (ma non ora, sempre!). Quando uscirà capirà tutto. Dalle vere amicizie al vero amore. Non dimenticatevi che “la malizia è negli occhi di chi guarda”, conclude la sorella di Perla.













